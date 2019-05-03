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تسللوا عبر طرقات مختلفة رغم انتشار الدرك والشرطة

مواطنون يكسرون الطوق الأمني المفروض على العاصمة

  03 ماي 2019 - 16:38   قرئ 17 مرة   0 تعليق   الحدث
مواطنون يكسرون الطوق الأمني المفروض على العاصمة

كَسر مواطنون قدموا من ولايات خارج الجزائر الطوق الأمني المفروض على مداخل العاصمة، وتسللوا عبر طرقات عدة للمشاركة في الجمعة الـ 11 من المسيرات المطالبة بالتغيير السياسي في البلاد.

تمكن جزائريون من خارج العاصمة من تجاوز الحواجز الأمنية التي وضعتها مصالح الدرك الوطني، على مداخل الولاية، في إطار الإجراءات الأمنية المتخذة تحسبا للمسيرات التي كانت مرتقبة أمس، وخلفت الحواجز التي وضعها الدرك الوطني، مثل الجمعة الماضية، اكتظاظا مروريا، على غرار المدخل الشرقي، وبالضبط على مستوى مخرج الطريق السيار شرق-غرب والطريق الوطني الرابط بين الرغاية والعاصمة، بالدار البيضاء، حيث تسبب في عرقلة حركة المرور، ونفس الأمر بالنسبة للحاجز الأمني للشرطة على مستوى حي الموز، أين كان يتم توقيف السيارات القادمة من خارج العاصمة لمراقبة الهويات والتفتيش، وكذلك الأمر بالنسبة لمناطق أخرى، واضطر مواطنون لتجنب المرور عبر الحواجز الأمنية السالف ذكرها وأخرى، لتفادي الزحمة، وقضاء ساعات فيها، بالتوجه للسير في طرقات أخرى داخل المدن، على غرار الطريق الرابط بين باب الزوار وخروبة، ثم الطريق السريع لبلوغ العاصمة.

وفي ذات السياق، سجل انتشار لعناصر الدرك الوطني بمركباتهم عبر نقاط مختلفة من الطرقات المؤدية إلى العاصمة، وكذلك الأمر للشرطة التي انتشرت بدورها على مستوى الطريق السريع، تحسبا لأي طارئ، خلال مسيرة الأمس.

أما على مستوى الشوارع والساحات الرئيسة للعاصمة على غرار البريد المركزي وأول ماي وموريس أودان، التي عرفت مسيرات فلم تسجل صدامات ومناوشات بين المتظاهرين والشرطة، حتى مساء أمس.

وكان الدرك الوطني أحكم قبضته على مداخل الجزائر العاصمة، الجمعة الماضية، حيث عرفت إجراءات أمنية استثنائية، فرضت فيها ذات المصالح، رقابة مشددة، تسببت في اكتظاظ مروري رهيب، أجبر أصحاب المركبات على قضاء ساعات على مستوى الحواجز التي تم وضعها.

 

زين الدين زديغة

 

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