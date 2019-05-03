البجاويون يواصلون السير في الجمعة الـ11 من الحراك

سيل بشري بعاصمة الحماديين لتأكيد مطالب الحراك بالتغيير

- المتظاهرون بشعار واحد: "ماراناش حابسين في رمضان خارجين"

توافد آلاف المتظاهرين منذ الصباح الباكر من يوم أمس، على مختلف الساحات العمومية في عاصمة الحماديين، فلم تقتصر التجمعات على مقرّ الولاية فقط بل شملت مدن سيدي عيش وتازمالت وأقبو والقصر، أين خرج المواطنون بالآلاف مرددين شعارات مطالبة بالتغيير الجذري ورحيل رموز النظام، وعرفت ولاية بجاية مسيرة ضخمة، حيث هتف المتظاهرون بشعارات مثل "حرروا الجزائر"، و"الجزائر حرة ديمقراطية" وغيرها.

"مراناش حابسين وفي رمضان خارجين"، هكذا بدأ المتظاهرون شعاراتهم في الجمعة الحادية عشرة من الحراك الشعبي، كرد على الأصوات التي تعالت مدعية بأنّ الاحتجاجات ستتوقف خلال هذا الشهر، ليعلن سكان بجاية أنهم مصممون على مواصلة حراكهم إلى غاية تحقيق جميع مطالب الشعب، معلنين تمسكهم بالوحدة الوطنية ورافعين الأعلام الوطنية والرايات الأمازيغية وبمشاركة بعض المتظاهرين من ولايات أخرى كدليل على الوحدة، يصر المحتجون على رحيل النظام الحاكم بكل رموزه، وعدم الاكتفاء باستقالة الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة الذي غادر السلطة في 2 أفريل الماضي بعدما كان يطمع محيطه في ترشيحه لعهدة خامسة.

ومن بين الشعارات المرفوعة، رفض تولي رجالات بوتفليقة، إدارة المرحلة الانتقالية أو تنظيم انتخابات الرئاسة لاختيار خليفته، وتشمل هذه الرموز رئيس الدولة الانتقالي عبد القادر بن صالح والوزير الأول نور الدين بدوي وحكومته، ورؤساء أحزاب السلطة الذين أصبحوا يستفزون الشارع، بادعائهم مساندة حراك 22 فيفري.

ولم ينس سكان بجاية رفع مطالب الإفراج عن رجل الأعمال المعروف وصاحب مجمع سيفيتال اسعد ربراب، حيث انضم عمال سيفيتال ومساندو اسعد ربراب للسيرة التي جابت شوارع مدينة بجاية.

وكان الآلاف من المواطنين قد خرجوا يوم الخميس الماضي في مسيرة حاشدة بولاية بجاية، للمطالبة بالإفراج عن اسعد ربراب، الذي سيمثل يوم الأحد المقبل أمام غرفة الاتهام بمجلس قضاء العاصمة للنظر في طلب الإفراج المؤقت عنه والذي تقدم به دفاعه، وقد عرفت المسيرة مشاركة عمال مصنع سيفيتال والطلبة وعدد من ممثلي الحركة الجمعوية.

في الوقت ذاته نظمت، أمس الأسرة الإعلامية وقفة استذكارية احياء لليوم العالمي لحرية التعبير المصادف لتاريخ 03 ماي من كل سنة بساحة السعيد مقبل، حيث جدد الصحفيون دعمهم ومساندتهم للحراك الشعبي.