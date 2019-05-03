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طالبوا بالتغيير الجذري ورحيل رموز النظام

آلاف المواطنين في مسيرة التأكيد ورفض الاستسلام بتيزي وزو

  03 ماي 2019 - 16:38   قرئ 37 مرة   0 تعليق   الحدث
آلاف المواطنين في مسيرة التأكيد ورفض الاستسلام بتيزي وزو

أعاد مواطنو ولاية تيزي وزو، ترتيب صفوفهم من جديد لتكون مسيرة أمس تزامنا مع الجمعة الـ 11 من الحراك الذي انطلق في 22 فيفري، شبيهة بنظيراتها اللاتي عرفتها المنطقة في الأسابيع الاولى من الحراك بتوافد مئات الآلاف من المتظاهرين على عاصمة الولاية أعلنوا من خلالها عن تمسكهم بمطلبهم الواحد والوحيد المتمثل في التغيير الجذري ورحيل جميع رموز النظام.

لم تختلف مسيرة الجمعة الـ11 من الحراك الشعبي من حيث المضمون عن سابقاتها، ولكن كانت مغايرة تماما من حيث الكم والأعداد الهائلة من المواطنين الذين شاركوا في المسيرة التي استقبلت مئات الآلاف منهم قادمين من الجهات الأربع للولاية ومن شتى شرائح وأطياف المجتمع الذين نجحوا إلى حد بعيد في إعادة ترتيب صفوفهم وتوحيد مطلبهم المتمثل في تحقيق تغيير جذري ورحيل جميع رموز النظام، وذلك بعد مرحلة من الشك سيطرت عليها المستجدات التي أفرزتها الساحة السياسية والوطنية مؤخرا. وكما جرت عليه العادة فقد بدأ المتظاهرون التجمع رغم سوء الأحوال الجوية في ساعة مبكرة أمام المدخل الرئيسي لجامعة مولود معمري التي كانت قبلة للمواطنات والمواطنين الذين تجمهروا لساعات عدة قبل الشروع في مسيرتهم مباشرة بعد صلاة الجمعة وجابت مختلف الشوارع الرئيسية وصولا إلى النصب التذكاري للشهداء "الشمعة". وكانت مسيرة الجمعة الـ11 من الحراك ملونة وممزوجة بألوان الرايات الوطنية والراية الأمازيغية "شعب واحد لوطن واحد"، كما كانت معظم الشعارات التي رفعت من طرف المواطنين تصب في قالب واحد متمثل في رد الحراك على قائد الاركان بعد دعوته إلى الحوار والتمسك بتنظيم الانتخابات المقررة لتاريخ 4 جويلية 2019 كخيار وحيد للخروج من الازمة، حيث دونوا على لافتات "لا حوار مع رموز النظام"، "تتنحاوا قاع"، "الجيش جيشنا والقايد خاننا" فضلا عن الشعارات التي رسمت 2019 نهاية النظام "تاريخ الانتاج 1962، النهاية 22 فيفري". من ناحية أخرى، عرفت مسيرة أمس صورا تعكس مدى وعي المواطنين بضرورة التجنيد وتوحيد الصفوف من أجل بناء جمهورية ثانية تتسع للجميع، حيث حمل مجموعة من الشباب على عاتقهم مسؤولية توزيع نداءات تحت عنوان "الدستور الشعبي" يحث في فحواه "الشعب الجزائري عليه تحمل مسؤولياته بهدف التنظيم والهيكلة بذكاء البلد لكي لا يخسر هذه الثورة، والمجلس التأسيسي يفرض نفسه كحتمية لإعطاء شرعية ومصداقية تمثيلية للمرحلة الانتقالية". إضافة إلى ذلك فقد كانت مظاهرات الأمس مخالفة أيضا من حيث مشاركة النخبة الممثلة للأسر المهنية من محامين، نقابيين، صحفيين، جامعيين وغيرهم من الفئات الاخرى التي وقفت جنبا إلى جنب مع المواطنين ناهيك عن ممثلي الأحزاب السياسية التي يتقدمها الامين الاول لحزب جبهة القوى الاشتراكية حكيم بلحسل، وكذا عدد من منتخبي التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية.

أغيلاس. ب

 

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