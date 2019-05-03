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إقالة مديري المنظومات والوسائل المعلوماتية والمواكب الرسمية والنقل بالرئاسة

بن صالح يواصل حملة "تطهير" الرئاسة من الحرس القديم لبوتفليقة

  03 ماي 2019 - 16:48   قرئ 24 مرة   0 تعليق   الحدث
بن صالح يواصل حملة "تطهير" الرئاسة من الحرس القديم لبوتفليقة

-إنهاء مهام رئيس الهيئة العليا لمكافحة الفساد تزامنا مع محاسبة "أباطرته" 

يواصل رئيس الدولة عبد القادر بن صالح عملية "التطهير" وسلسلة التغييرات التي أطلقها منذ توليه كرسي رئاسة الدولة، من خلال إنهاء مهام "الحرس القديم" من المقربين من الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، حيث أعلنت رئاسة الجمهورية عن إنهاء مهام محمد سبايبي رئيس للهيئة العليا لمكافحة الفساد تزامنا مع المحاكمات والتحقيق الجاري مع العديد من أباطرة المال ورجال سياسيين وأمنيين في قضايا متعلقة باستغلال النفوذ وتبديد المال العام، بالإضافة لإنهاء مهام كل من مدير المنظومات والوسائل المعلوماتية ومدير المواكب الرسمية والنقل برئاسة الجمهورية.

تسير الأمور في رئاسة الجمهورية إلى تطهيرها من "الحرس القديم" أو "صقور الرئاسة" الذين عمروا طويلا في فترة حكم الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، حيث أنهى رئيس الدولة محمد سبايبي بصفته رئيسا للهيئة العليا لمكافحة الفساد، دون الكشف عن اسم خليفته في هذا المنصب، وتأتي هذه الإقالة في الوقت الذي تجري فيه عدة تحقيقات حول الفساد من طرف مصالح الدرك الوطني والجيش، كما أنهى بن صالح مهام كل من مدير المنظومات والوسائل المعلوماتية بوعبانة شوهاب، آيت عرقوب عبد الكريم بصفته مديرا للمواكب الرسمية والنقل برئاسة الجمهورية، بحسب ما بثه التلفزيون العمومي، حيث يتزامن إنهاء مهام الهيئة العليا لمكافحة الفساد تزامنا مع سلسلة من التحقيقات التي فتحت في عدة مجالات وأثبتت تورط شخصيات كبيرة فيها "دون تسجيل أي ردة فعل للهيئة"، في حين أكد الفريق أحمد قايد صالح أن مصالحه تحوز على ملفات كبيرة في الفساد اطلع عليها شخصيا، ووعد رئيس الأركان بمرافقة الشعب حتى يتم التخلص من الفاسدين، في الوقت الذي استدعت فيه العدالة العديد من الأسماء وتم إيداع رجال أعمال الحبس المؤقت.

وكان بن صالح، قد أنهى مهام أكبر "المعمرين" في قصر الرئاسة بعد الرئيس عبد العزيز بوتفليقة أياما بعد السخط الذي صاحب مشاركتهم في مراسيم وصوله إلى قصر المرادية، الأمين العام برئاسة الجمهورية حبة العقبي، أين قام بتعيين الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية نور الدين العيادي خلفا له، كما تم إنهاء مهام مدير التشريفات برئاسة الجمهورية مختار رقيق وتعيين يوسف عشوي خلفا له، وكان آخر نشاط رسمي لحبة العقبي، ترأسه لمشاورات سياسية دعت إليها الرئاسة وشهدت مقاطعة واسعة من طرف الأحزاب والمجتمع المدني، والمعني الأول بالمشاورات وهو عبد القادر بن صالح، الذي تغيب دون تقديم تبريرات.

 

أسامة سبع

 

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