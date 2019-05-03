بعد مثول "الهامل" أمام قاضي التحقيق لمباشرة التحقيقات معه

العدالة تستدعي أسماء استبعدت خلال التحقيق في قضية "البوشي" خلال حكم بوتفليقة

- تقدَّم إلى المحكمة وسط تعزيزات أمنية مشددة في ظل غياب المتظاهرين

بعد سقوط الحكم "البوتفليقي" الذي عشعش في دواليب السلطة لمدة عشرين سنة، باشرت العدالة نبش ملفات الفساد المسكوت عنها سابقا، والإطاحة بالعديد من رموز الفساد، وأقوى رجال عهد الحكم "البوتفليقي"، وعلى رأسهم الوزير السابق "أحمد أويحيى" الملقب بصاحب المهمات القذرة، الذي مثل أمام القضاء كشاهد في قضايا فساد متعلقة بتبديد أموال عمومية، ومنح امتيازات غير مشروعة، عادت مرة ثانية قضية "البوشي" إلى الواجهة وتم استدعاء أسماء ثقيلة استبعدت خلال التحقيق سابقا، والحديث هذه المرة عن استدعاء اللواء المتقاعد "عبد الغني هامل" للمثول أمام قاضي التحقيق لمباشرة التحقيقات معه عن علاقته بفضيحة حجز 7 قناطير من الكوكايين بميناء وهران.

استكمالا للتحقيقات في قضية "البوشي"، المعروفة بفضيحة القرن التي استعرقت حوالي سنة كاملة، باشرت العدالة استدعاء أسماء ثقيلة ذكرت أسماؤها في التحقيق، غير أنه تم استبعادها في عهد الحكم "البوتفليقي"، على رأسهم اللواء المتقاعد "عبد الغني هامل"، الذي مثل صباح يوم الخميس أمام قاضي التحقيق بالغرفة التاسعة بمحكمة سيدي أمحمد المكلف بملف "البوشي" على الساعة التاسعة الا ربع صباحا، لمباشرة التحقيقات معه عن علاقته بـ "البوشي"، وكشفت التحقيقات القضائية أن نجل "الهامل" الذي يملك ميناء جافا بوهران كان على علاقة وطيدة بـ "البوشي"، وكان هذا الأخير يقدم تسهيلات للمتهم الرئيسي في قضية حجز 7 قناطير من الكوكايين، من أجل إفراع الحاويات بالميناء الجاف بوهران دون إخضاعها للمراقبة، وفي نفس السياق، كان قاضي التحقيق بمحكمة سيدي أمحمد قد أمر بإيداع السائق الشخص لـ "الهامل"، بسبب علاقته المباشرة مع "البوشي"، بعد أن كان يوفر له الحماية في جميع تنقلاته المشبوهة.

وبعد استكمال التحقيق مع اللواء المتقاعد "عبد الغني هامل"، غادر مقر محكمة سيدي أمحمد على الساعة 11:14 دقيقة، وسط تعزيزات أمنية مشددة، وغياب تام للمتظاهرين، الذين سجلوا حضورهم بقوة خلال مثول "أحمد أويحيى" أمام العدالة وهي لحظة تاريخية وثقها المتظاهرون، كيف لا وهو الشخص المعروف بتصريحاته الاستفزازية للشعب الجزائري، هذا في انتظار ما سيفسر عنه التحقيق في الأيام المقبلة، مع استدعاء أسماء أخرى ثقيلة استبعدت من التحقيق سابقا.

وللإشارة فإن "كمال البوشي" تورط رفقة مجموعة من المتهمين في أكبر قضية تهريب للمخدرات عرفتها الجزائر، ويواجه جملة من التهم المتعلقة بتبيض الأموال، استيراد وتصدير المخدرات في إطار جماعة إجرامية منظمة عابرة للحدود، كما تفرع عن هذه القضية العديد من القضايا المتعلقة بنهب العقار، فيما تمت الإطاحة بـ 12 إطارا بالمحافظات العقارية، ورؤساء دوائر التعمير بالعاصمة، الذين تم إيداعهم رهن الحبس المؤقت بالمؤسسة العقابية بالحراش.

إيمان فوري