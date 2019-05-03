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الجزائريون يتمسكون بحراكهم ويرفضون الالتفاف على مطالبهم

مطالب بتطبيق المادتين 7 و8 "فورا" ولا انتخابات تحت إشراف رموز النظام السابق

  03 ماي 2019 - 17:11   قرئ 32 مرة   0 تعليق   الحدث
مطالب بتطبيق المادتين 7 و8 "فورا" ولا انتخابات تحت إشراف رموز النظام السابق

الجمعة الحادية عشر أكدت على ضرورة رحيل بقية العصابة

أبى الجزائريون الاستسلام والسماح للمثبطين بوأد حراكه خاصة بعد ظهور أصوات تدعو إلى "العودة للمنازل" وتتوهم "فشل الحراك" في تحقيق مطالبه كاملة، حيث خرج مئات الآلاف بالعاصمة وباقي ولايات الوطن في مسيرات للجمعة الحادية عشر على التوالي رافضين الالتفاف على مطالب الحراك وإجراء تغييرات "شكلية" على بعض المناصب الحساسة في الرئاسة ومحاكمة رجال الأعمال دون رؤوس العصابة الحقيقيين الذين حكموا طيلة 20 سنة الماضية.

بشعارات "ماراناش حابسين وفي رمضان خارجين"، حافظ الشعب الجزائري في الجمعة الحادية عشر للحراك الشعبي على تعبئته، أين خرج الملايين في مسيرات حاشدة مطالبة بمحاسبة رؤوس العصابة مطالبين بمحاكمة المسؤولين السياسيين السابقين إلى جانب مطالبتهم بقايا رموزه مشددين على رحيل الباءات المتبقية، مؤكدين على عدم تراجعهم إلى غاية تحقيق كل المطالب ورفض الالتفاف حولها والتمسك بالإرادة في التغيير الجذري للنظام، مصرين على عدم التراجع والخروج حتى في رمضان.

الجزائريون "خاوة خاوة"

وردّ الجزائريون في العاصمة ومختلف الولايات على محاولات بعض دعاة الفتنة تشتيت أهداف الحراك وإبعاده عن مطالبه الرئيسية من خلال تغذية النعرات الجهوية والدينية، حيث صدحت آلاف الحناجر بصوت واحد "الجزائريون خاوة خاوة"، إضافة إلى الشعارات التي رفعوها والتي تمثل رسالة واضحة إلى كل من يحاول تشتيت تركيز الحراك الشعبي ومحاولة تقسيم الجزائريين، وثبتت محافظة الجزائريين على وحدتهم، ووحدة مطالبهم وهي رحيل رموز النظام، كما كانت الجلفة على موعد مع التأكيد على أنها لن تقبل أن تكون "نقطة فتنة" بعد الفوضى التي حدثت الأربعاء الفارط ومحاولات التفرقة بين الجزائريين باستخدام ورقة "الراية النايلية والأمازيغية" ومحاولة بعض الشخصيات السياسية الاستثمار فيها.

"يتنحاو قاع" مَهّد لفتح ملفات الفساد

عبّر الجزائريون عن "شكهم" في النوايا الحقيقية للمحاكمات الجارية وفتح ملفات الفساد، معتبرين ذلك "صرف لاهتمام الرأي العام" كون العدالة لم تتحرر بعد من سيطرة وقبضة السلطة القائمة ولا تزال تسير بالهاتف، وتستخدم لتصفية الحسابات، بدليل عدم استدعاء المتسببين الأساسيين في الأزمة التي تعيشها الجزائر، كما شدد المحتجون على رحيل النظام الحاكم بكل رموزه، وعدم الاكتفاء باستقالة الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، رافضين تولي رجالات بوتفليقة، إدارة المرحلة الانتقالية أو تنظيم انتخابات الرئاسة لاختيار خليفته في مقدمتهم  رئيس الدولة عبد القادر بن صالح والوزير الأول نور الدين بدوي وحكومته، ورؤساء أحزاب السلطة الذين أصبحوا يستفزون الشارع.

عودة الحديث عن تفعيل المادتين 7 و8

صنعت المادتان 7 و8 من الدستور الحدث، حيث دعا الشعب إلى ضرورة تطبيقها بشكل يسمح له باستعادة السلطة، وتنفيذ مطالبه "فورا" رافعين لافتات وشعارات "لا لانتخابات المزورين ولا لحوار الطرشان ولا لعدالة الهاتف تحت سلطة العصابة … نريد مرحلة انتقالية برجالات نظيفة لأن الشعب هو الدستور"، وكذا "الكلمة للشعب، نطالب بتطبيق المادة 7 و8، نريد رئيس شاب…ارحلوا"، مشددين على ضرورة تأجيل رئاسيات 4 جويلية واستحداث لجنة مستقلة لمراقبة الانتخابات.

مسيلة وبرج بوعريريج تخطفان الأضواء 

ولا تزال مدينة برج بوعريريج والمسيلة تجذبان الأنظار كل جمعة من خلال "التيفوات" و"الأعلام"، حي صنع "قصر الشعب" ببرج بوعريريج الذي يكتسي كل جمعة "تيفو" جديد يعبر عن تطورات الأحداث كل أسبوع، حيث حملت الجمعة الحادية عشر شعار "الوطن، الحكمة، المستقبل" خاطفين بذلك الأضواء من باقي الولايات من خلال الصور التي صارت تصنع الحدث حتى على مستوى وسائل الاعلام الأجنبية، في حين صنعت "المسيلة" الحدث من خلال أطول علم الذي جاب مختلف شوارع المدينة.

أسامة سبع
 

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