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ردا على كل الأطراف التي حاولت زرع البلبلة وتشتيته

شباب الحراك يوحد راياته في مسيرته الحادية عشر

  03 ماي 2019 - 17:18   قرئ 34 مرة   0 تعليق   الحدث
شباب الحراك يوحد راياته في مسيرته الحادية عشر

وحد شباب الحراك أمس، على مستوى ساحة "أودان" شعاراتهم وراياتهم الوطنية، حيث اهتدى المتظاهرون إلى رفع الراية الوطنية الذي يضم اسم كل الولايات الـ 48 والسير بها عبر مختلف الشوارع والطرقات، تأكيدا على توحيد العلم من جهة والشعارات من جهة أخرى، بعيدا كل البعد عن محاولات بعض الأطراف تشويه الحراك الشعبي من قبل.

جاب المتظاهرون أمس، مختلف الطرقات والشوارع ووقفوا أيضا بالساحات العمومية، حاملين 48 علما وطنيا كتب على كل واحد منه اسم الولاية والترقيم الخاص بها، هذه الطريقة التي لفتت انتباه كل المتواجدين بالمكان، فكرة وجد فيها كل المتظاهرين الرد الأنسب والطريقة المثلى للرد على كل من سولت له تنفسه التدخل ومحاولة زرع الفتنة والبلبلة وسط الشباب المتظاهر منذ ما يزيد عن شهرين، خرج فيها الجزائريون مطالبين بالتغيير الجذري ومحاربة رموز الفساد والمطالبة برحيل اركان النظام، غير أنهم وجدوا دائما من يحاول السطو على حراكم أو بالأحرى دحضه وهو ما لم يستطيع هؤلاء المندسون بلوغه.

عرفت المسيرة الـ  11 للجزائريين والتي تدخل ضمن الحراك الشعبي الذي انطلق فيه الجزائريون منذ شهور استثناء آخر هذه المرة، من خلال طريقة التعبير والتغيير التي يحلم بها الشباب والتي يطمح إليها الشعب الجزائري بشكل، وفي وقت ضن الكل أن التضييق المفروض على مداخل العاصمة والذي كان في مسيرات سابقة سبب في منع وصلول المئات إلى العاصمة من أجل التظاهر، كانت أمس طريقة التعبير والآلاف من المتظاهرين ردا صريحا على أن إيقاف الجزائريين هذه المرة سيكون مهمة مستحيلة لكل الأطراف التي تحاول ذلك، وهو ما لمسناه من خلال العدد الكبير الذي شارك في السميرة رقم 11 بقلب العاصمة وفكرة رافع العلم الوطني دون سواه من أجل التأكيد على وحد الشعب الجزائري في كل الظروف.

المتظاهرون الذين حملوا العلم الوطني، أمس، لم يتركوا مجالا أيضا للشعارات المختلفة واللافتات التي كانت في كثير من المرات تختلف من شخص لأخر، حيث قاموا بالسير في كل الساحات ومن ثم التوقف بالقرب من نفق اودان أو كما يسمى "غار حراك"، وتوحيد شعراتهم التي خلصت في النشيد الوطني، الأناشيد الوطنية وغيرها من الشعارات التي كانت وطنية بامتياز بعيدا عن الشعارات السياسية وحتى المطالب الاجتماعية، وهو الأمر الذي سرعان ما أدركه جل المتظاهرون ليغيروا شعاراتهم ويسيرون في صف واحدا وجنبا الى جنب، حيث ذابت الاختلافات واضمحلت الاختلافات وتوحد الجزائريون واصطفوا في طابور طويل حاملين الرايات الوطنية التي تحمل ثلاث الوان الأحمر الأبيض والآخر وغابت بقية الرايات، في مسيرة اعتبرت أكثر المسيرات استثناء وتنظيما شكلا ومضمونا.

 

أمينة صحراوي

 

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