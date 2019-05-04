الشروع في ترحيل حوالي 300 عائلة من القصبة اليوم

ستشرع مصالح ولاية الجزائر اليوم السبت والأحد 4 و5 ماي الجاري في ترحيل وإعادة إسكان حوالي 300 عائلة تقطن بنايات مهددة بالانهيار ببلدية القصبة، وذلك في إطار المرحلة الأولى من العملية الخامسة والعشرون للترحيل وإعادة الإسكان حسبما أفادت به مصالح الولاية.

وأوضح بيان في هذا الصدد أنه مواصلة لعمليات الترحيل وإعادة الإسكان التي باشرتها مصالح ولاية الجزائر وفي إطار المرحلة الأولى من العملية 25 ستشرع الولاية في ترحيل وإعادة إسكان حوالي 300 عائلة تقطن على مستوى 39 بناية مهددة بالانهيار ببلدية القصبة .

وكان والي ولاية الجزائر الجديد عبد الخالق صيودة أكد مؤخرا في تصريحات له أنه يتم حاليا التحضير لعملية ترحيل مستعجلة خاصة بالقصبة، حيث تجري عملية ضبط قوائم العائلات التي ستستفيد من العملية المقبلة لإعادة الإسكان والتي ستتم في أقرب الآجال.