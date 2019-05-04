ڤايد صالح في زيارة عمل للناحية العسكرية الثانية

مواصلة للزيارات الميدانية الدورية إلى مختلف النواحي العسكرية، وبغرض تفقد وتدشين بعض المشاريع المنجزة في إطار مخطط تطوير مختلف القوات، قام الفريق أحمد ڤايد صالح، نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، هذا اليوم السبت 04 مايو 2019، بزيارة تفتيش وعمل إلى الناحية العسكرية الثانية بوهران.

في البداية وبعد مراسم الاستقبال، ورفقة اللواء مفتاح صواب، قائد الناحية العسكرية الثانية، قام الفريق بتدشين ثكنة جديدة مخصصة لوحدة من وحدات الدفاع الجوي عن الإقليم، كما تابع عرضا قدمه قائد الوحدة، وتفقد مختلف مرافقها البيداغوجية والإدارية والمعيشية.

إثر ذلك قام الفريق، حسب بيان لوزارة الدفاع الوطني، بزيارة مدرسة أشبال الأمة بوهران، أين أشرف على تدشين مشروع توسعة المدرسة التي بلغت طاقتها الاستيعابية بفضل هذا الإنجاز ألف ومائتي (1200) شبلة وشبل، كما تابع عرضا حول مشروع التوسعة قدمه المدير الجهوي للمنشآت العسكرية، ليطوف بمختلف المرافق الإدارية والبيداغوجية ومختلف المخابر.

وبالمدرسة العليا للإدارة العسكرية تابع الفريق عرضا قدمه قائد المدرسة حول مهامها الأساسية ودورها في تكوين نخبة من ضباط الإدارة والاسناد.

وختم البيان بالقول إن "إن إشراف الفريق على هذه التدشينات يأكد حرصه على التحسين المتواصل للمستوى المهني وللظروف المعيشية والعملية، والتي يشكل الجانب المنشآتي أحد أهم ركائزها، التي تسمح بآداء العمل المتقن الذي يستوجب بالضرورة توفير المحيط الملائم للقيام بمختلف المهام وبما يكفل تحقيق النتائج المرجوة".