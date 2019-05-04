جميعي: نطلب الصفح من الجزائريين

طلب، الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، محمد جميعي، مرة أخرى، اليوم السبت، في اجتماع مع المحافظين، الصفح من الشعب الجزائري، على الأخطاء التي وقع فيها "الأفلان" خلال المرحلة الماضية، مشيرا إلى أنهم التزموا السكوت لأن سياسة الترهيب ثبطتهم على حد تعبيره.

ودعا المتحدث إلى تعميم ديمقراطية الحزب العتيد على مؤسسات الدولة، مُدينا عملية السطو التي تعرضت لها المؤسسات الدستورية بطرق غير قانونية وبأساليب مشينة لا يمكن القبول به والاستمرار فيه، وطلب بالاحتكام إلى القانون وفقط واحترام النظم الداخلية لكل المؤسسات الدستورية.