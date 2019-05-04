توقيف الجنرالين توفيق وطرطاق

اكدت مصادر متطابقة أنه تم توقيف كل من الجنرالين توفيق، وطرطاق، الرئيسين السابقين لجهاز المخابرات، من قبل الأجهزة الأمنية، ويتم حاليا الاستماع لهما من طرف مصالح المديرية المركزية للأمن الداخلي DGSI ، في إطار التحقيق في أنشطتهما، التي تم إدانتها من طرف قيادة الأركان.

وكان الفريق أحمد قايد صالح، قد اتهم علانية الجنرال توفيق بالتآمر ضد الجيش والحراك الشعبي، قبل إصدار تحذير نهائي له، داعياً إياه إلى التوقف فورا عن تلك الأنشطة.

وبالنسبة للجنرال طرطاق، فيعتبر من المقربين لدائرة بتفليقة، وعلى رأسهم سعيد بوتفليقة، وقد استقال من منصبه كرئيس لجهاز المخابرات في نفس اليوم الذي استقال فيه بوتفليقة، يوم2 أفريل.