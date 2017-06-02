الكلام البذيء، لغة الشارع وكسر حرمة العائلة يعكّر صفو الصيام

عنف «داعش» يكتسح بيوت الجزائريين في الشهر الفضيل!

لم يكن الجزائريون يوما يظنّون أنّهم سيحنّون إلى أيّام التلفزيون العمومي واحتكاره للمجال السمعي البصري، لكنّ ليالي الرعب التي جعلتهم برامج بعض القنوات التلفزيونية الخاصة يعيشونها، خاصة ما بات دارجا بقوّة «كاميرا كاشي»، نفّر جموع الجماهير نحو التلفزيون العمومي وجعل عددا كبيرا منهم يتجه نحو الفضائيات العربية، التي لا تختلف برامجها هي الأخرى عن مشاهد العنف، بعدما راجت إنتاجات ضخمة تصوّر كبرى الجرائم ضدّ الانسانية التي يقترفها تنظيم الدولة الإرهابي المسمى «داعش».

سيطرت مشاهد العنف والتهديد بالقتل على شاشات الجزائريين طيلة الأسبوع الأوّل من الشهر الفضيل، مقابل إزاحة تامّة للمسلسلات الدينية أو حتى التاريخية، التي اختُزلت في إنتاج واحد وحيد، يتمثّل في مسلسل «ابن باديس» الذي تبثّه القناة الجزائرية الثالثة وقناة القرآن الكريم، حيث وجد نفسه يُصارع من أجل الثبات، بعدما واجه منافسة شرسة من قبل سلسلات «كاميرا كاشي»، التي أينما ولّيت وجهك تجد فصولها بتفاهتها تدور على شاشات الفضائيات الوطنية الخاصة، بشكل فجّ زلزل حتى مواقع التواصل الاجتماعي، التي هبّت تطالب بحقّ الجمهور في برامج بعيدة عن صور العنف. وفي ظلّ انعدام قوانين ضابطة، وجدت العائلات الجزائرية نفسها وهي أمام مائدة الافطار بعد يوم شاقّ من الصيام، تواجه مشاهد العنف وكلام الشوارع والكلام البذيء، فضلا عن مشاهد خادشة لحياء العائلات المحافظة، لا سيما تلك التي تصوّر «الشذوذ» في مشاهد تمثيلية للمزاح لكنّها مخلّة بالحياء، ناهيك عن تلك الانزلاقات بالألفاظ البذيئة. ولم ينجُ من مقالب «الكاميرا كاشي» التي سقطت في الرداءة والتكرار وعدم الاحترام لقدسية الشهر ولا حتى المرجعية المجتمعية للجزائريين لا مثقّفون ولا روائيون ولا مسؤولون تنفيذيون ولا مواطنون عاديون، لتظهرهم تلك المقالب في صورة فجّة، هزّت صورهم لدى جماهيرهم ومعارفهم، ومنهم حتّى من شوّهت سمعتهم بعدما باتوا «أضحوكة» عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إلى درجة تشتيت عائلاتهم. ولم تفلح تحذيرات سلطة ضبط السمعي البصري، عشية الشهر الفضيل، من بثّ سلسلات «كاميرا خفية» لمواطنين دون علمهم خلال شهر رمضان المبارك، حيث دعت القنوات التلفزيونية إلى احترام حقّ المواطن في صورته، بعدما تلقّت شكاوى من بعضهم بخصوص هذه المسألة، إلا أنها لم تفلح في «إنقاذ» الجماهير الجزائرية من العنف الذي بات يُبثّ عليهم يوميا. وعلمت سلطة زواوي بن حمادي مسبقا أنّ «مواطنين سيجدون أنفسهم يجسّدون سلسلات كاميرا خفية مسيئة لكرامتهم»، بعدما حدث ذلك خلال العام الماضي لكن بأقلّ خطورة، وتحدثت في بيانها السابق عن «إساءة لكرامة الإنسان في الكاميرا الخفية، التي تحمل مشاهد العنف والخشونة وتسيء للأخلاق تحت غطاء التسلية»، مشيرة إلى أن العديد من المواطنين قدموا شكاوى لها ضد بعض القنوات التي صوّرتهم دون دراية منهم في صورة استهزائية بعيدا عن روح الفكاهة. ووفقا لمعلومات استقيناها من مواطنين تعرّضوا لمقالب «كاميرا كاشي» اعتدت على خصوصياتهم وعرضت دون علمهم، فإنّ عددا كبيرا منهم قد لجأ إلى مصالح الأمن لتقديم شكاوى حول ظهورهم في تلك السلسلات الفكاهية في صورة مسيئة لكرامتهم، وهي القضايا التي حوّلتها مصالح الأمن إلى سلطة ضبط السمعي البصري قصد النظر فيها باعتبارها أيضا من اختصاصها، في انتظار تحويل القضايا المودعة إلى القضاء.

حكيمة ذهبي