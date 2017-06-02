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بعد هجوم على دورية للدرك الوطني ببلدية الأربعاء

الجيش يرد بقوة ويقضي على إرهابيين بالبليدة

  02 جوان 2017 - 18:59   قرئ 316 مرة   0 تعليق   الحدث
الجيش يرد بقوة ويقضي على إرهابيين بالبليدة

قضت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، على إرهابيين خطيرين، صباح أمس، بمنطقة بن صاري الواقعة شمال-غرب بلدية بوقرة، ولاية البليدة، ويتعلق الأمر بكل «شارف عبد الرحمان» المكنى «المسيلي» و«نواري محمد بشير»، كما مكنت العملية من استرجاع مسدسين رشاشين من نوع كلاشنيكوف وكمية من الذخيرة، بالإضافة إلى منظاري ميدان وثلاث حقائب ظهر. 

تمكنت عناصر الجيش الوطني الشعبي من القضاء على إرهابيين اثنين بمنطقة بوقرة بولاية البليدة، وقالت وزارة الدفاع الوطني في بيان لها إن العملية جاءت إثر بحث وتمشيط أعقب الاعتداء الإرهابي، الذي لحق بأفراد الدرك الوطني، ليلة الخميس، وأضافت ذات المصادر أن الإرهابيين المقضي عليهما هما كل من «شارف عبد الرحمان» المكنى «المسيلي» و«نواري محمد بشير»، بعد عملية بحث وتمشيط نفذها عناصر الجيش الوطني الشعبي. وأسفرت العملية عن حجز مسدسين رشاشين من نوع كلاشنيكوف وكمية من الذخيرة، مشيرة إلى أن عملية البحث والتمشيط ما زالت متواصلة بالمنطقة، وصرحت أن هذه النتائج المحققة تُؤكد عزم وإصرار وحدات الجيش الوطني الشعبي على إفشال أي محاولة للمساس بأمن واستقرار البلاد. أكدت العمليات التي تقوم بها مفارز الجيش الوطني الشعبي على مدى «اليأس» و»الشعف» الذي تعيشه بقايا الجماعات الإرهابية من خلال محاولتها القيام بهجمات استعراضية، بحثا عن صدى إعلامي لفك الحصار الذي تفرضه قوات الجيش الوطني الشعبي عليها، خاصة بعد الضربات الأخيرة التي تعرض بقايا ما يعرف بـ «جند الخلافة» بالبويرة تحت قيادة الإرهابي كريم مازيت الذي كان أحد مختطفي الرعية الفرنسي هيرفي غوردال سنة 2014. يذكر أن دورية للدرك الوطني بمنطقة واد جمعة بلدية الأربعاء، ولاية البليدة، تعرضت يوم الأربعاء 31 ماي 2017 في حدود الساعة العاشرة ليلا، إلى إطلاق ناري من طرف مجموعة إرهابية، وأسفر هذا الاعتداء عن إصابة أربعة عناصر من الدورية بجروح خفيفة، ليتم إثر ذلك اتخاذ الإجراءات الأمنية اللازمة من طرف قوات الجيش الوطني الشعبي، بتطويق وتمشيط المنطقة بحثا عن هؤلاء المجرمين. 

 أسامة سبع 

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