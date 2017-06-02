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بن غبريت ستُشرف على انطلاق الامتحان من ولاية معسكر

566 ألف مترشح يجتازون امتحانات التعليم المتوسط غدا

  02 جوان 2017 - 19:11   قرئ 84 مرة   0 تعليق   الحدث
566 ألف مترشح يجتازون امتحانات التعليم المتوسط غدا

 أعلنت وزارة التربية الوطنية أن 566 ألف مترشح سيجتازون امتحان شهادة التعليم المتوسط ابتداء من يوم الأحد المقبل ويستمر طيلة ثلاثة أيام، في حين ستعلن عن النتائج يوم 27 جوان الجاري. 

يقدر العدد الإجمالي للمترشحين لهذا الامتحان الذي ينتقل بفضله التلاميذ إلى الطور الثانوي 566.221 مترشح، 51.58 بالمائة منهم إناث، حيث تم توزيعهم على ألفين و234 مركز على المستوى الوطني، وستشرف وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت على الانطلاقة الرسمية للامتحان من ولاية معسكر في الفترة الصباحية ومن ولاية سعيدة في الفترة المسائية.  كانت بن غبريت قد أكدت مؤخرا أن كل الإجراءات اتخذت لضمان السير الحسن لهذا الامتحان، مشيرة إلى جملة من الإجراءات الجديدة المتخذة من أجل السير الحسن لمجريات الاختبار، بتقليص عدد المراكز التي تحفظ فيها مواضيع الامتحان وتنصيب أجهزة التشويش وكاميرات المراقبة والتسجيل على مستوى مراكز طبع مواضيع الامتحانات ومراكز حفظ المواضيع، إضافة إلى منع دخول السيارات إلى مراكز الإجراء، وعدم قبول أي تأخر يوم الامتحان، ووضع الهواتف النقالة وكل وسيلة اتصال بمدخل المركز في قاعة تخصص لذلك.  فيما يتعلق بالتأخير، دعت الوزيرة جميع المترشحين إلى الالتحاق بقاعة الامتحان نصف ساعة على الأقل قبل انطلاق الاختبار، مشددة على أن أي تأخر بعد الساعة التاسعة تماما سيحرم المترشح من المشاركة في الامتحان.  

أمينة ص 

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