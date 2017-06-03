مثقفون وسياسيون يطالبون بوقف آلة تفكيك المجتمع عبر القنوات الخاصة

شريط الاخبار
انتعاش تجارة واستهلاك المخدرات في رمضان رغم تضييق مصالح الأمن ندرة الحليب تضرب أغلب الولايات الوطن والكيس بـ 80 دينارا مسعود بن عقون يستعين بمدير حملته الانتخابية للدفاع عنه وكالات الأسفار تحت رقابة الديوان بالسعودية خلال رمضان تأجيل ملف زعيم عصابة هرّبت 40 قنطارا من المخدرات نحو ليبيا الوزير الجديد يُقيل مدير نفطال لاحتواء احتجاجات الفضيحة الجنسية! النقابة المستقلة لعمال البريد تستنكر غلق المديرية أبواب الحوار بوحجة يباشر تصفية تركة ولد خليفة 1151 شرطي موزع على 1574 مركز لتأمين البيام الشروع في تسوية مستحقات 3500 مقاولة خلال أيام طلبة وأساتذة يناشدون حجار بالتدخل لتطبيق شروط الدراسة في الخارج نقابة مغربية تشذ عن قاعدة الإعلام الملكي وتهتف بحرية الصحفي الجزائري! التجار يعزون ذلك إلى غياب سوق جملة ثغرات مالية في تسيير الخدمات الاجتماعية لاتصالات الجزائر التنمية ليست من مهام الإدارة لوحدها وإشراك المنتخب المحلي حتمية أمطار طوفانية تغرق أحياء وبلديات بولايتي قسنطينة وأم البواقي الحكومة مضطرة لتوفير هواتف نقالة محلية ذات جودة لتجنّب التهاب أسعارها تبون يأمر وزيري التجارة والفلاحة ضمان التموين بالمواد الغذائية نصف مليون تلميذ يجتازون امتحانات التعليم المتوسط هذا الأحد جزائري يتورط في قضية إرهابية بعد سفره إلى اليمن لتلقي علوم الفقه والدين قفة رمضان تفضح الأميار وترسّخ للفساد في الإدارة المحلية زيادات بـ 2.5 بالمائة في معاشات المتقاعدين بداية من جوان بن يونس يضغط لخلافة بن عقون في وزارة السياحة! 2018 طفل مجرم في الجزائر من بينهم 85 فتاة تعميم خدمات التعليم القرآني لأبناء الجالية بالمهجر الأفافاس يعتزم الاحتفاظ برئاسة المجلس الشعبي الولائي لتيزي وزو طلبة الدكتوراه يحتجون أمام مقر وزارة التعليم العالي الوزير آمقران لم يطلق النار على زوجته تسليم 3300 سكن لمكتتبي عدل 1 بسيدي عبد الله نظار الثانويات يقاطعون الـ باك والـ بيام بورصة الأسعار تلتهب شرق البلاد وغربها قيتوني يسارع إلى تجسيد مشروع أطلس1 عبر مناقصة وطنية ودولية فريق عمل ألماني لإعطاء الضوء الأخضر لإطلاق غولف الجزائرية المخزن يتمسك باستعداء الجزائر على التسوية الإنسانية لملف النازحين السوريين! نقابة سونلغاز تدخل في إضراب في عدة ولايات المغرب يوقف صحفيا جزائريا اتهم بتحريض الشارع والتخابر ضد الملك حركة واسعة في سلك الولاة قريبا اعتقال صحفي يهدف للادّعاء أن أحداث الريف مؤامرة تحضيرمخطط عمل الحكومة وإعداد ورقة طريق لاستكمال تطبيق برنامج الرئيس وزارة الصحة تضبط رزنامة الحوار مع الشركاء الاجتماعيين
عاجل
  1. الرئيسية
  2. الحدث
  3. مثقفون وسياسيون يطالبون بوقف آلة تفكيك المجتمع عبر القنوات الخاصة

تضامنا مع الكاتب رشيد بوجدرة وتنديدا بانتهاك الحريات

مثقفون وسياسيون يطالبون بوقف آلة تفكيك المجتمع عبر القنوات الخاصة

  03 جوان 2017 - 19:13   قرئ 151 مرة   0 تعليق   الحدث
مثقفون وسياسيون يطالبون بوقف آلة تفكيك المجتمع عبر القنوات الخاصة

سجّلت الطبقة المثقّفة نهار أمس وقفتها الرافضة للانحطاط في مستوى البرامج التلفزيونية التي تبثّها قنوات خاصّة منذ نشأتها، وتسيء لمرجعية المجتمع الجزائري المحافظ، وكانت أكبر مفاجأة حضور مستشار رئيس الجمهورية سعيد بوتفليقة هذا التجمّع الذي يعدّ سابقة في تاريخ الجزائر. 

 كانت الساعة تشير إلى منتصف النهار عندما اكتمل حضور مجموعة المثقّفين الذين «غضبوا» لسلسلة «كاميرا خفية»، صوّرت الروائي الجزائري الكبير رشيد بوجدرة، في صورة «مرعبة» أو «إرهابية»، كما كان يردّد هو خلال وقفة الأمس. وتجمّع المعتصمون أمام مبنى سلطة ضبط السمعي البصري، بشارع ديدوش مراد وسط العاصمة، وشرع الإعلامي احميدة العياشي في تلاوة بيان الاعتصام، وشكّلوا دائرة من المثقّفين والفنانين، أحاطوا كلّهم بالروائي رشيد بوجدرة. في تلك الأثناء، وقفت سيارة من نوع «مرسيديس» نزل منها مستشار رئيس الجمهورية وشقيقه سعيد بوتفليقة، ودخل وسط الجماهير وتقدّم يصافحهم مخاطبا رشيد بوجدرة «أنا متضامن معك ولا يعجبني ما يحدث»، ثمّ غادر التجمّع. وكانت إلى جانب المثقّفين مجموعة من السياسيين ومسؤولو أحزاب سياسية، تجمهروا إلى جانب رشيد بوجدرة واحميدة العياشي، من بينهم رئيس حزب «جيل جديد» جيلالي سفيان، ونائبه في الحزب إسماعيل سعيداني، وكذا رئيس المجموعة البرلمانية لحزب العمال جلول جودي. واستمرّ المحتجّون رافعين شعارات تطالب بتطبيق القانون ضدّ منتهكيه من المسؤولين على القنوات التلفزيونية الخاصّة، لخّصوها في عبارات «لا لانتهاك حرمة العائلة الجزائرية»، «لا لتدمير المجتمع»، «لا للإرهاب الإعلامي»، «نعم لحرية الرأي واحترام الحس العام»، «نعم لإعلام محترف لا منحرف». وفي حدود منتصف النهار والنّصف، خرج مبعوث من رئيس سلطة ضبط السمعي البصري، يدعو المحتجّين إلى إيفاد أربعة ممثّلين عنهم، لأن الرئيس يريد أن يستقبلهم، وحددهم بأربعة لأنّ مبنى المقرّ لا يتّسع لدخول هذا الجمع الغفير، لكنّ الجميع كانوا يريدون ملاقاة زواوي بن حمّادي، وتمكّن رجال الإعلام بصعوبة من الدّخول. 

حكيمة ذهبي 

تعليقات (0 منشور)

المجموع: | عرض:

إكتب تعليق

الرجاء إدخال الرمز الذي يظهر في الصورة:

Captcha

المزيد من الحدث

كاريكاتور

صورة اليوم

اليومي PDF

الأرشيفات

أعمدة المحور

Algeria Expo

الأرشيفات