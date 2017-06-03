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تعقبا لإرهابيين يحتمل أن يكونوا بغابات بوقرة

عملية تمشيط واسعة على أبواب العاصمة

  03 جوان 2017 - 19:21   قرئ 122 مرة   0 تعليق   الحدث
عملية تمشيط واسعة على أبواب العاصمة

تشن وحدات الجيش الوطني الشعبي التي عززت وجودها بشكل كبير بولاية البليدة عملية تمشيط جندت لها مئات العسكريين، للقضاء على بقايا الجماعات الإرهابية الناشطة بغابات بوقرة والأربعاء، بعد الاعتداء الجبان الذي استهدف دورية للدرك الوطني ورد عليه عناصر الجيش بالقضاء على عدة إرهابيين، خاصة في ظل وجود معلومات تشير إلى فرارهم نحوها. 

رفعت قوات الجيش الشعبي درجة التأهب بولايات الوسط وكثفت عمليات التمشيط خاصة على مستوى ولاية البليدة، لتعقب بقايا الجماعات الإرهابيين المحسوبة على تنظيمي «القاعدة» و»داعش»، بعد الاعتداء بالأربعاء الذي حاول من خلاله الإرهابيون تحقيق صدى إعلامي، وتعمل قوات الجيش على دك معاقل تنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي الذي كان يخطط للعودة إلى النشاط بعد عدة سنوات من الحصار المفروض عليه، والذي حال دون تمكنه من تنفيذ أي عملية استعراضية، وشوهدت تعزيزات أمنية كبيرة قرب المناطق العسكرية وغابات ووديان الأربعاء وبوقرة ومفتاح التي كانت سنوات التسعينات مسرحا للعديد من العمليات الإرهابية التي راح ضحيتها عسكريون ومدنيون عُزّل، كما عرفت مختلف مداخل المدن القريبة من مكان الاشتباك تعزيزا أمنيا كثيفا تحسبا لأي محاولة من طرف الإرهابيين للاندساس وسط المدنيين، خاصة أن منفذي الهجوم الأخير كانوا يرتدون ملابس عادية مستغلين سيارة سياحية لإبعاد الشبهات.    تأكد العمليات التي تقوم بها مفارز الجيش الوطني الشعبي على مدى «اليأس» و»الضعف» الذي تعيشه بقايا الجماعات الإرهابية من خلال محاولتها القيام بهجمات استعراضية بحثا عن صدى إعلامي لفك الحصار الذي تفرضه قوات الجيش الوطني الشعبي على مختلف الجماعات الإرهابية، خاصة بعد الضربات الأخيرة التي تعرضت لها بقايا ما يعرف بـ «جند الخلافة» بالبويرة تحت قيادة الإرهابي كريم مازيت الذي كان أحد مختطفي الرعية الفرنسي هيرفي غوردال سنة 2014. يذكر أن دورية للدرك الوطني بمنطقة واد جمعة بلدية الأربعاء، ولاية البليدة، تعرضت يوم الأربعاء 31 ماي 2017 في حدود الساعة العاشرة ليلا، إلى إطلاق ناري من طرف مجموعة إرهابية، وأسفر هذا الاعتداء عن إصابة أربعة عناصر من الدورية بجروح خفيفة، ليتم إثر ذلك اتخاذ الإجراءات الأمنية اللازمة من طرف قوات الجيش الوطني الشعبي بتطويق وتمشيط المنطقة بحثا عن هؤلاء المجرمين، الذين تمكنت قوات الجيش من القضاء على 2 منهم. 

 أسامة سبع 

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