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الوزير الأول يفتح ملف نهب العقار الفلاحي

الأرض لمن يخدمها ..وتبون في مسعى اصلاح عقدين من النهب

  21 جويلية 2017 - 20:04   قرئ 118 مرة   0 تعليق   الحدث
الأرض لمن يخدمها ..وتبون في مسعى اصلاح عقدين من النهب

ظل ملف نهب العقار الفلاحي، ذلك الملف الذي أقفل عليه داخل «العلبة السوداء»، رغم تحركات العدالة ضدّ بعض أوجه «مافيا» النهب، لكن دون استعادة «ممتلكات» الدولة، في وقت أظهرت حكومة عبد المجيد تبون، ليس فقط نوايا ولكن تحرّكت آلة الرقابة والتفتيش الميداني، لتضرب عمق الإشكال في قطاع الفلاحة الجزائرية. 

 سجّلت عشرية الدم، دمارا شاملا في البلاد، جعل مؤسسات الرقابة تلقي بثقلها على إنقاذ البشر من الموت، لكنه لم يكن بوسعها إنقاذ الأرض من النهب، فعاث الفاسدون فيها فسادا. هي حكاية نهب العقار الفلاحي في الجزائر، التي تعود إلى سنوات العشرية السوداء، وتوقيف المسار الانتخابي وتولي المندوبيات تسيير البلديات بديلا عن الحزب المحظور، ليعيث رؤساء هذه المندوبيات في العقار الفلاحي فسادا، فوزعوه بطريقة عشوائية لتشييد بنايات وأخرى استولى عليها «أباطرة» العقار وأصبحت ملكية خاصة بعد نهاية الأزمة. ومعلوم أنه في سنة 2007 فتحت العدالة عشرات القضايا المتعلقة بالاعتداء على العقار الفلاحي، توبع فيها عشرات الفلاحين بتهم تتعلق بالبناء فوق الأراضي الفلاحية، مثلما حدث في قضية أراضي بوشاوي التي أدين فيها أكثر من 100 فلاح بتهم بناء مساكن صغيرة فوق هذه الأراضي، في وقت تم غض الطرف عن قضايا أخطر بتحويل أراض فلاحية كبيرة إلى أراض للبناء، مثلما هو واقع في بلديات مختلفة بالعاصمة كالسويدانية وأولاد فايت والدويرة، التي حولت فيها أراض واسعة عن طبيعتها، وهي حاليا تحتضن إنجاز مشاريع البناء بمختلف الصيغ السكنية، ولهذا جاء المرسوم التنفيذي الجديد لتسوية وضعية هذه الأراضي التي أقيمت فيها مثل هذه المشاريع. وكانت الحكومة قد أمرت، قبل عام، بمنع إنجاز المشاريع السكنية والمناطق الصناعية والنشاطات فوق 2000 هكتار من الأراضي الفلاحية تسلمتها وزارة السكن والعمران سابقا وكذلك الصناعة، عبر عدد من ولايات الوسط والشرق الجزائري. وقد دفع ذلك الحكومة إلى توقيف أشغال الإنجاز بها، متمكنة من استرجاع 1230 هكتار بكل من بومرداس والعاصمة، في انتظار استكمال عملية استرجاع الأراضي المتبقية. ويقول الأمين العام لاتحاد الفلاحين الجزائريين، محمد عليوي، إنّ وزارة الفلاحة والتنمية الريفية تمكنت من استرجاع مساحات كبيرة بفضل ترسانة القوانين التي سنتها منذ سنة 2000، بعدما كان مبرمجا أن تنجز فيها مشاريع سكنية بمختلف الصيغ في إطار البرنامج الحكومي للسكن، كما جمدت تحويل أراض بالعاصمة، حيث تتواجد أراض فلاحية شاسعة. لكنّ التساؤل اليوم، لا يكمن فقط في العقار الفلاحي الذي استعمل لبناء سكنات فحسب، وإنما ذلك الذي استولت عليه مجموعة من «الأثرياء الجدد»، وإن كانت حكومة عبد المجيد تبون، قادرة على فرض هيبة الدولة ومواجهة هذه «المافيا» بعدما عاثت في الفلاحة فسادا، وهل سنرى هؤلاء «الأباطرة» أمام العدالة، أم أن الحساب سيمسّ فقط البسطاء؟. 

  حكيمة ذهبي  

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