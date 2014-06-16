لجان متابعة لتفادي التذبذب في التزويد بالماء والكهرباء، بدوي للولاة:

«اخرجوا من مكاتبكم أنتم ممثلو الحكومة في الولايات»

كلّفت الحكومة لجانا محلية خاصة بمتابعة الملفات المتعلقة بتحضير المواعيد الصيفية، وكذا متابعة أوضاع المواطن واحتياجاته لتفادي كل تذبذب يمكن أن يطرح على غرار التزويد بالمياه الشروب والطاقة الكهربائية.

أمر وزير الداخلية والجماعات الإقليمية والتهيئة العمرانية نور الدين بدوي، تعليمات إلى الولاة، بالنزول إلى الميدان ومتابعة سيرورة مشاريع الحكومة، لا سيما تقديم التسهيلات إلى اللجان المحلية المكلفة بمتابعة شؤون المواطنين خلال فصل الصيف. ذكر الوزير أنّ هذه اللجان، تتكفل بمتابعة تحضير المواعيد الصيفية للشباب وتنقل أبناء الجنوب والهضاب العليا إلى السواحل، مشددا على أنّ الحكومة تولي أهمّية قصوى لهذا الملف، كما أوفدت الحكومة لجان متابعة لأوضاع المواطنين، من حيث التزود بالمياه الصالحة للشرب وكذا التذبذبات الحاصلة في التزويد بالطاقة الكهربائية، لتفادي ما حصل صيف 2012، مشيرا إلى أنّ هذه اللجان مكلفة بزيارة الأحياء والبلديات لتفادي كل تذبذب يمكن طرحه، وسُجلت نتائج إيجابية إلى غاية اليوم، خاصة في المناطق التي كانت تشهد مشاكلا بهذا الخصوص، والتي تصنّف كنقاط سوداء من حيث التنمية، لكنها سجلت أيضا وجود بعض المناطق التي ما زالت تعاني، داعيا في هذا الإطار الولاة إلى الوقوف عليها خدمة للمواطن حتى يتمّ التكفّل بها في وقتها. سجلت وزارة الطاقة وفقا لتصريحات بدوي، بلوغ استهلاك الطاقة الكهربائية ذروته خلال الأيام الأخيرة. شدد بدوي على الولاة، أنهم ليسوا مكلفين بالشؤون التربوية فحسب، وإنما هم ممثلو الحكومة على مستوى الولايات ومعنيون بكل القطاعات، مما يوجب عليهم النزول إلى الميدان وليس الجلوس خلف المكاتب، وأمر بدوي الولاة بتنفيذ زيارات فجائية إلى المؤسسات الاستشفائية والمستوصفات، للوقوف على مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطن، بعد الشكاوى الكبيرة التي سجّلت في هذا المجال، وكذا إيفاد لجان رقابة إلى محطات النقل وكل الهياكل التي تقدم خدمة إلى المواطن، كما قدم الوزير تعليمات إلى الولاة من أجل التحضير للدخول الاجتماعي المقبل، حيث حثهم على العمل الميداني بمعية مساعديهم حتى يكون الدخول الاجتماعي المدرسي والجامعي ناجحا، وكشف الوزير عن إنشاء مندوبيات السلامة المرورية لمواجهة ظاهرة إرهاب الطرقات، سوف تشرع في عملها مع بداية السنة المقبلة.

حكيمة ذهبي