مساهل يناقش الأوضاع في الاقصى مع نظيره الأردني

أجرى وزير الشؤون الخارجية عبد القادر مساهل السبت مكالمة هاتفية مع نظيره الاردني أيمن سفادي تناولت على وجه الخصوص التطورات الحاصلة في الاراضي الفلسطينية المحتلة حسب ما أفاد به يوم الأحد بيان لوزارة الشؤون الخارجية.

و أوضح ذات المصدر ان "المحادثة تمحورت اساسا حول التطورات الحاصلة في الاراضي المحتلة و التوتر الذي نجم عن الاجراءات الاخيرة التي اتخذها المحتل ضد الفلسطينيين".

و شدد الوزير بهذه المناسبة على "ضرورة اعادة القضية الفلسطينية الى الصدارة التي تستحقها ضمن قائمة أولويات العمل العربي المشترك".

كما اتفقا على "بذل الجهود الضرورية بالتشاور مع البلدان العربية و المسلمة و كذا المنظمات الدولية و المجتمع الدولي من اجل ضمان حماية البقاع المقدسة و الشعب الفلسطيني و الضغط على المحتل لوضع حد للتصعيد و الابتزازات".