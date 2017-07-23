جزائريون أبدوا تعاطفا معه وآخرون يترقبون

خلاطون و انتهازيون يقودون حملة ضد تبون

شرع الانتهازيون وبعض ممن قد تطالهم حملة الأيادي النظيفة التي باشرها الوزير الأول عبد المجيد تبون للفصل بين السلطة السياسية والمال، في محاولة تأليب الرأي العام ضد إجراءاته التي احتضنها الشعب خصوصا الفئات البسيطة.

أسئلة عديدة تُطرح حول من يقف وراء من يحرك الحملة التي تستهدف رئيس الجهاز التنفيذي الذي باشر إجراءات فصل السياسة عن المال، وهو الذي اعترف بتغلغل المال في دواليب الدولة، ففي وقت بدأ فيه تبون يحصد وعاء شعبيا مؤيدا لمسعاه فضل آخرون الترقب، في انتظار ما ستسفر عنه الأيام القادمة نظرا لفقدانهم الثقة في المسؤولين، بسبب ما عاشته الجزائر في الفترة السابقة والفضائح في مختلف المجالات التي طبعت الحكومات السابقة، غير أن الملاحظ أن خرجات تبون المتعلقة بمحاربة الفساد والرقابة المالية وإبعاد أصحاب المال عن دواليب السلطة، أعادت الجزائريين إلى ممارسة السياسة بعد تطليقها منذ سنوات، وأثارت مقاطعة الوافد على قصر الدكتور سعدان خلفا لعبد المالك سلال، رئيس أكبر تكتل للمؤسسات الجزائرية علي حداد، قبل أيام بالمدرسة العليا للضمان الاجتماعي الرأي العام، مما دفعه إلى الخوض في الصراع الذي طفى إلى العلن وما تبع الحادثة من تكتل المركزية النقابية ومنظمات أرباب العمل مع الأفسيو الحكومة، كما تحصل تبون أيضا على التأييد في مواقع التفاعل الاجتماعي التي باتت تعد متنفسا واسعا لفئة عريضة من الجزائريين، وأنشأت في هذا الصدد بعض الصفحات على فايسبوك ، على غرار تلك التي سميت بأصدقاء الوزير الأول عبد المجيد تبون التي نشرت تعليقات تعبر فيها عن التضامن معه كـ يكفيك فخرا أنك استنفرت بغاث القوم يا سيد تبون...سكنت قلوبنا بصدقك ونحن حولك مجتمعون ، وأضاف تعليق آخر الشعب مع تبون إلى آخر نفس وإلى آخر نقطة يريدون الوصول إليها ، كما تداولت الصفحة هاشتاغ كلنا تبون ، وتعليقات أخرى اتفقت على الوقوف مع الرجل ضد رجال المال والمصالح في دواليب الدولة، في حين طالبت أخرى بمحاسبتهم، وهو نفس المطلب الذي رفعته بعض أحزاب المعارضة التي طالبت أيضا بمحاسبة رجال المال المشبوهين، علما أن تبون وعد خلال مناقشة مخطط عمل برنامج الحكومة في البرلمان بالاتصال بالمعارضة والعمل معها.