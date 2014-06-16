آلة فصل المال عن السياسة متواصلة

أفسيو في عين الإعصار وأعضاء بارزون تطالهم الإعذارات

شرعت السلطات العمومية في تطبيق وعودها بداية بالجزء الأهم في برنامجها وهو فصل المال عن السياسية، وهو الأمر الذي استفحل خلال السنوات الأخيرة، بعد أن حاد منتدى رؤساء المؤسسات عن الدور الأساسي في لم شمل رجال الأعمال وخالقي الثروة إلى باترونا تضم بقارة في ثوب رجال أعمال استفادوا من أغلب المشاريع بطرق ملتوية وفرضوا أنفسهم في الحياة السياسية، من خلال وصول العديد منهم إلى قبة البرلمان خلال الانتخابات التشريعية الأخيرة.

تحوّل الأفسيو الذي توغل خلال السنوات الأخيرة إلى منتدى يضم العديد من رجال الأعمال المصنفين ضمن الأثرياء الجدد الذي ظهروا بعد العشرية السوداء وتجهل إلى حد الآن مصادر ثرواتهم، بعد أن كان منتدى رؤساء المؤسسات يضم أكبر رجال الأعمال الخالقين للثروة، على غرار رضا حميان ويسعد ربراب وعمر رمضان والإخوة رحيم، حيث قررت الحكومة التحقيق مع العديد من أعضاء الأفسيو الذين استقدمهم حداد وضمهم إلى عضوية المنتدى خلال جولاته الماراطونية عبر كامل الولايات وفتح مكاتب لضم أكبر عدد من رجال المال دون معرفة مصادره أو الأهداف المراد تحقيقها من ورائه، خاصة بعد توسطه لدى الوزراء الذين جمعته بهم لقاءات عديدة أسالت الكثير من الحبر حولها، كما أمر الوزير الأول عبد المجيد تبون وزراءه بمتابعة إتمام المشاريع، بعد أن كان حداد في وقت مضى يتمتع بالتغاضي عن عدم احترام الآجال، فضلا عن التسهيلات على مستوى البنوك، أما اليوم فيبدو أن رأس حداد بات مطلوبا أكثر من أي وقت مضى، لكن بمبررات قانونية، لأن الإعذارات المنشورة في بعض الصحف الوطنية استندت على قواعد قانونية غير قابلة للتغاضي، على الأقل من جانب عدم احترام آجال الإنجاز، وقالت مصادر متطابقة إن تبون أمر أيضا بإحصاء أملاك هؤلاء الأثرياء الجدد وأملاكهم في الخارج، بعد ارتباط أسمائهم بتهريب العملة إلى الخارج وشراء عقارات في فرنسا وإسبانيا. يواجه حداد والعديد من رجال الأعمال منذ جلوس تبون على كرسي رئاسة قصر الدكتور سعدان العديد من المشاكل، حيث تلقوا إعذارات من طرف وزارة الأشغال العمومية والنقل من أجل إتمام إنجاز المشاريع المتوقفة في أجل أقصاه 60 يوما، أولها يتعلق بإتمام مشروع الطريق الاجتنابية الساحلية الرابطة بين مرسى بن مهيدي والغزوات بقيمة 451 مليون دينار، والمشروع الثاني يتعلق بالطريق المزدوجة الرابطة بين مدينتي البويرة وسور الغزلان على طول 23 كلم بقيمة 388 مليون دينار، وفي قطاع السكك الحديدية أعطت الوكالة الوطنية لدراسة ومتابعة إنجاز الاستثمارات في السكة الحديدية أنسريف مهلة 60 يوما لمجمع حداد والمجمع الإسباني OHL من أجل استئناف الأشغال الموكلة لهم، فمجمع حداد مستحوذ على مشروع السكة الحديدية الجديدة الرابطة بين غليزان، تيارت وتيسمسيلت على مسافة 185 كلم، وهي الأشغال التي باشرها في جانفي 2011، وأمهلت الوزارة علي حداد 60 يوما لمباشرة الأشغال المتوقفة، مع توفير آلات الإنجاز واحترام بنود الاتفاقيات المبرمة، وإلا فإن السلطات تحتفظ بحقها في اتخاذ التدابير المنصوص عليها قانونا التي تخول لها إلغاء حصرية الإنجاز.