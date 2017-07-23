ناقش الأوضاع في الأراضي المحتلة مع نظيره الأردني

مساهل يشدد على إعادة القضية الفلسطينية إلى صدارة الأولويات

شدد وزير الشؤون الخارجية عبد القادر مساهل على ضرورة إعادة القضية الفلسطينية إلى الصدارة التي تستحقها ضمن أولويات العمل العربي المشترك، في إشارة منه إلى التهميش الذي طالها والأحداث التي شهدها ويشهدها المسجد الأقصى مؤخرا.

أجرى وزير الشؤون الخارجية، أول أمس، مكالمة هاتفية مع نظيره الأردني أيمن سفادي تناولت على وجه الخصوص التطورات الحاصلة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، حسب ما أفاد به أمس، بيان للوزارة، وأوضح ذات المصدر أن المحادثة تمحورت اساسا حول التطورات الحاصلة في الاراضي المحتلة والتوتر الذي نجم عن الاجراءات الاخيرة التي اتخذها المحتل ضد الفلسطينيين ، أي نصب بوابات الكترونية عند مداخل المسجد الأقصى لتفتيش المصلين ومنع تواجد بعض الفئات في مناطق معينة من القدس القديمة وغيرها، وفي السياق ذاته اتفق الطرفان على بذل الجهود الضرورية بالتشاور مع البلدان العربية والمسلمة وكذا المنظمات الدولية والمجتمع الدولي من أجل ضمان حماية البقاع المقدسة والشعب الفلسطيني و الضغط على المحتل لوضع حد للتصعيد والابتزازات.

من جهة أخرى قال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط أمس، إن القدس خط أحمر متهما إسرائيل بـ اللعب بالنار وإدخال المنطقة منحنى بالغ الخطورة .