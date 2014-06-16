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البوليساريو يصف محاكمة جماعة أكديم إيزيك بالسياسية

المخزن يجند ألف مغربي لمنع احتكاك الصحراويين بمتظاهري حراك الريف

  23 جويلية 2017 - 19:43   قرئ 28 مرة   0 تعليق   الحدث
المخزن يجند ألف مغربي لمنع احتكاك الصحراويين بمتظاهري حراك الريف

جندت السلطات المغربية ألف مغربي على شبكات التواصل الاجتماعي، من أجل منع احتكاك بين متظاهري الريف المغربي والصحراويين، الذين يتمتعون بالخبرة في مواجهة المحتل المغربي، حيث تحاول السلطات المغربية توجيه الرأي العام الداخلي، لتجنب الخوض في المشاكل الاقتصادية التي يتخبط فيها والتي تضاعفت مع أزمة الخليج، وهذا عن طريق إصدار أحكام جائرة في حق معتقلي  أكديم إيزيك  الذين لا ذنب لهم سوى أنهم طالبوا بالاستقلال.

 

وصف لحسن لحريطاني، المستشار برئاسة الجمهورية الصحراوية،  خلال الندوة الصحفية بمقر المركز الثقافي الصحراوي، القرارات التي أصدرتها محكمة الرباط ضد جماعة  اكديم ايزيك ، بالسياسية قصد الانتقام من جميع الصحراويين الذين يطالبون بحق تقرير المصير، وأضاف المستشار، أن المخزن قام بمنع محامين من القيام بمرافعات لصالح هذه الفئة،  كما ضرب عرض الحائط الدلائل والوثائق القانونية التي تؤكد وجود بعض التجاوزات في حقهم ، مثل وثيقة منظمة مناهضة التعذيب التي أصدرت تقريرا حول ما تعرضت له هذه الفئة من تعذيب طيلة الفترة التي مكثوها في السجن.واكد المستشار برئاسة الجمهورية العربية الصحراوية، أن الأمم المتحدة لم تصدر إلى حد اللحظة أي رد فعل اتجاه الأحكام الجائرة التي أصدرتها محكمة الرباط في حق جماعة  أكديم ايزيك ، والتي تراوحت ما بين 15 وعشرين سنة وكذا المؤبدة، محمّلا المسؤولية الكاملة لهذه المنظمة وكذا فرنسا اتجاه ما يتعرض له الشعب الصحراوي من الظلم والاستبداد طيلة هذه الحقبة، نتيجة مساندته للمغرب مستغربا في ذات السياق، عن عدم اصدار الامم المتحدة لأي ردة فعل بشان المحاكة الاخيرة من جهته، كشف السفير الصحراوي بالجزائر، حمودي بشاريا، عن تجنيد السلطات المغربية لألف شخص على شبكات التواصل الاجتماعي، لمنع الاحتكاك بمتظاهري الريف المغربي الذين يطالبون بالتغيير في هذه المنطقة منذ فترة طويلة، من أجل منع احتكاك بين متظاهري الريف المغربي والصحراويين الذين لديهم رصيد من الخبرة في المقاومة .وأكد السفير الصحراوي بالجزائر، أن الأحكام الجائرة التي أصدرت ضد معتقلي  أكديم ايزيك ، جاءت كنتيجة رد فعل على الأزمات الاقتصادية التي يعيشها المغرب خلال الفترة الحالية، حيث زادت حدتها مع أزمة الخليج وهذا بحرمانها من المساعدات التي كانت تقدم له، مما يوحي بانفلات الوضع في أي لحظة بالمغرب، وبالتالي تأتي محاولات السلطات المغربية بإصدار هذه الأحكام،  لتوجيه الرأي العام الداخلي، لتجنب الخوض في المشاكل الاقتصادية التي يتخبط فيها.

 نادية حدار

 

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