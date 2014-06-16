مصالح الدرك باشرت التحقيق في القضية

مجمّع أو تي أر أش بي متورط في تزوير الفواتير بميناء وهران

باشرت مصالح الفرقة المالية والاقتصادية للدرك الوطني بوهران، التحقيق في فضيحة تورط مؤسسة أو تي أر أش بي لمالكها رئيس منتدى المؤسسات علي حداد، والمتمثل في تزوير فواتــــــــــــــــــير واستغلال النفوذ فيما يتعلق بوسائل الرفع والتحويل بميناء وهران لصالح رجل الأعمال علي حداد.

تفاصيل قضية الحال، ـ حسب مفجرها وهو إطار سام في الميناء المدعو ن ت ـ الذي يقول إنه يتعرض إلى ضغوطات وتحرشات منذ إرسال الملف إلى قيادة الدرك الوطني والاستماع لإفادته، وهو ما أشارت إليه مصادرنا، التي قالت إن مفجر القضية تعرض لأطراف مقربة من علي حداد، الأمر الذي تسبب في نهاية المطاف في توقيفه عن عمله بشكل تحفظي، الملف الشائك المنتظر أن يتم عرضه على قاضي التحقيق لدى محكمة وهران الابتدائية والمتعلق بإقدام إدارة ميناء وهران على حساب قيمة استغلال رافعة الميناء لرجل الأعمال علي حداد بسعر أقل من السعر الحقيقي للطن الواحد، إذ يتم في الحالات العادية احتساب إنزال طن واحد من أنابيب النقل من على ظهر السفن بـ 450 دينار، بينما إدارة ميناء وهران احتسبته لفائدة شركة أ و تي أر أش بي ، بـ 130 دينار فقط، وهو الامتياز الذي لا تحظى به شركة أخرى، وحسب مصادرنا، قامت إدارة ميناء وهران بعدها بتدوين سلعة أخرى غير الأنابيب الحديدية على الفاتورة، لتبرير اعتماد سعر 130 دينار للطن بدلا من 450 دينار، وهو ما دفع بالإطار إلى تفجير الفضيحة والتزوير واستعمال المزور لصالح مجمع علي حداد المختص في البناء والأشغال العمومية، هذا التزوير المفضوح لصالح رئيس منتدى رؤساء المؤسسات، تم عدة مرات حينما جلب أنابيب النقل على متن باخرة أرتوفا في 28 فيفري 2015 وباخرة أيلان على مرتين بتاريخ 25 جانفي و22 فيفري 2015 وباخرة أونات في 07 فيفري من السنة ذاتها، كما تمت عمليتين أخريتين على متن بواخر نوا و إيمك ،هذا الملف تلقته مصالح الأمن ومصالح الدرك الوطني لأول مرة بتاريخ 20 أفريل 2016 هذه الملفات، وتم سماع إيفادات مفجر القضية بعدها بأربعة أيام، ليتم عقبها تلفيق قضية للإطار تتعلق بقضية سب وشتم لا أساس لها من الصحة، والتي من الممكن - حسب المعني ـ أن تكون إدارة مجمع حداد هي التي قامت بها ونسجتها للانتقام منه.

جدير بالذكر، أن رجل الأعمال علي حداد سبق له أن استفاد في عهد الوالي الأسبق عبد المالك بوضياف، من قطعة أرض كبيرة كانت سابقا مقرا لسوق الجملة للخضر والفواكه بحي الكميل، والتي لم يقم مجمع حداد إلى حد الأن بتحويلها إلى أكبر مول تجاري بشمال إفريقيا كما كان يزعم، ناهيك عن عدة مشاريع مناولة تخص مشاريع سكنية ضخمة.