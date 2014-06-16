شريط الاخبار
إدراج نظام أل ام دي في جامعة التكوين المتواصل قريبا الأمن الوطني يعمم عمل الفرق المبحرة بمختلف الموانئ مكتتبو أل بي بي يطالبون بمراجعة سعر السكن وتمكينهم من الدفع الشهري نريد محاكمات شعبية للفاسدين أحزاب الموالاة تخشى الاصطفاف مع الحكومــــــــــــــة في حربها ضد حداد الإطاحة ببارون تهريب قطع الغيار ومعدات طبية بتلمسان تي أل أس كونتاكت يُخلف مواعيد إرجاع جوازات سفر الجزائريين! دبلوماسي موريتاني يدعو الجزائر والمغرب لفتح الحدود بينهما مجمّع أو تي أر أش بي متورط في تزوير الفواتير بميناء وهران المخزن يجند ألف مغربي لمنع احتكاك الصحراويين بمتظاهري حراك الريف طوارئ بمفتشية البيطرة عقب اكتشاف 190 إصابة بالحمى المالطية الساسي يتعهد بالتكفل بمطالب الخبازين مع مراعاة القدرة الشرائية أزيد من 250 مستثمر يشاركون في الصالون الدولي للاستثمار السياحي بالجزائر مبدأ الفصل بين السلطة والمال حظي بتزكية بوتفليقة التحالف ضد تبون غير مشروع ولا وزن له وهو رفض لقرارات الحكومة منظمات أرباب العمل والنقابات المستقلة تتبرأ من حداد وسيدي السعيد وتساند تبون شرطي يردي عشرينيا صاحب سوابق قتيلا بعد تهجمه على سيارة شرطة النفط يتعافى تدريجيا عند 49 دولارا وروسيا ستضمن استقرار السوق وداعا لمساحيق التجميل المستوردة الإفراج عن دفتر شروط ينظم سوق السيارات المستعملة أزيد من 150 مليار لاستيراد الموز و الزبيب في عز التقشف تبون.. هل هو حامل لواء التغيير والقطيعة مع الفــــــــــــــــساد؟ 134 ألف ناجح يجتازون المقابلة الشفوية للأساتذة يومي 30 و31 جويلية هامل يدشن مقرات أمنية ومراكز شرطة ووحدات حفظ النظام تفعيل قوانين حماية البيئة وردع المخالفين ابتداء من 2018 الأفافاس والعمال: أين الحساب؟ أحزاب ترفض تسييس الوضع وتطالب بمراجعة المخطط الاستعجالي لمكافحة الحرائق مشروع توأمة مؤسساتية بين الجزائر وفرنسا وألمانيا مقصون من السكن الاجتماعي بدالي براهيم يطالبون بالرد على الطعون نقابة سونلغاز تنظم مسيرة العار اليوم ببجاية ظاهرة الغش تنتقل إلى المسابقة المهنية للترقية إلى رتبة مدير تبون يأمر بتسريع وتيرة إنجاز أكبر ميناء في إفريقيا إلغاء 6 خطوط جديدة لـ إيتوزا تستخدم فيها حافلات طحكوت عنتر المالادي ... عانى في صمت وقاوم لوحده المرض مجلس قضاء العاصمة يفتح ملف اختلاس 8 ملايير سنتيم من كيا موتورز الفنان القدير بلاوي الهواري في ذمة الله ما حدث لعلي حداد فعل غير مقبول بدوي يتراجع عن تصريحاته السابقة ويلقي بالكرة في مرمى مساهل أمام أصحاب المخازن وغرف التبريد غير القانونية شهر لتسوية وضعيتهم جمعية حماية المستهلك تطالب برفع الحظر عن استيراد السيارات القديمة
  1. الرئيسية
  2. الحدث
  3. دبلوماسي موريتاني يدعو الجزائر والمغرب لفتح الحدود بينهما

أكد أن بومدين والحسن الثاني كانا أكثر حكمة في إدارة الأزمة بين البلدين

دبلوماسي موريتاني يدعو الجزائر والمغرب لفتح الحدود بينهما

  23 جويلية 2017 - 19:46   قرئ 24 مرة   0 تعليق   الحدث
دبلوماسي موريتاني يدعو الجزائر والمغرب لفتح الحدود بينهما

دعا الدبلوماسي الموريتاني السابق، أحمد ولد عبد الله، الجزائر والمغرب، إلى تجاوز الخلافات بينهما وفتح الحدود حتى يتسنّى لشعوب المغرب الكبير بناء اقتصادها وتقوية العلاقات التجارية، مؤكدا أنّ فتح الحدود لا يعني تطابق البلدين في سياستيهما الخارجية التي يبقى الاختلاف فيها في صلب التشنّج.

 

قال الخبير الأممي الموريتاني، الذي كان يتحدث عبر قناة  فرانس 24 ، في برنامج حواري، سهرة السبت، إنّ إنقاذ اتحاد المغرب الكبير يتطلب تعزيز العلاقات التجارية بين الجزائر والمغرب، لافتا إلى أن الازمة الدبلوماسية الدائرة منذ سنوات بين الجزائر والمغرب أبقت على العلاقات التجارية بين البلدين ضعيفة، لتسجل القارة الافريقية أضعف علاقات تجارية في العالم. واعتبر الدبلوماسي الموريتاني، الذي كان مبعوثا أمميا سابقا في عدد من البلدان، أنه لا مجال لتعزيز العلاقات دون فتح الحدود بين الشقيقتين، ويمكن بعد ذلك الإبقاء على مواقفهما الدبلوماسية الحالية مع تنشيط التبادل الاقتصادي وتسهيل حركة الأشخاص بين البلدين. وأشار ذات المتحدث، إلى أنّ الرئيس الراحل هواري بومدين والعاهل المغربي الراحل الحسن الثاني، كانا أكثر حكمة في إدارتهما للأزمة بين البلدين، موضحا أن الاتصالات ظلت مفتوحة بين البلدين طيلة الأزمة أثناء توليهما السلطة. وامتدح الدبلوماسي الموريتاني، رئيس بلاده الأسبق، الراحل مختار ولد ددو، الذي كان يدفع باتجاه الحوار والتشاور بين دول الجوار.

وتتبوأ البلدان المغاربية موقعا مركزيا بين ثلاثة مجالات جغرافية هامة هي جنوب أوروبا وافريقيا (منطقة الساحل) والشرق الأوسط، وهو ما يُفسر سعي القوى العظمى إلى إقامة علاقات اقتصادية متينة مع بلدان المنطقة لاسيما الجزائر والمغرب، بوصفها جسرا بين المجالات الثلاثة، لكن أيضا بما هي سوق كبيرة قوامها أكثر من مئة مليون مستهلك. لكن هذه البلدان المغاربية تقف مُترددة ومُرتبكة في مفترق المشاريع الإقليمية المطروحة عليها، من جانب الاتحاد الأوروبي وأمريكا والصين. ولم تستطع على مدى ربع قرن صوغ رؤية مشتركة تتعاطى من خلالها مع الشركاء الاستراتيجيين المؤثرين في واقع المنطقة ومستقبله، وذلك بسبب عجزها عن تعزيز العلاقات التجارية بينها من خلال تفعيل اتحادها حتى تمثّل كتلة واحدة تدافع عن مصلحة الشعوب المغاربية متكتلة.

حكيمة ذهبي

 

تعليقات (0 منشور)

المجموع: | عرض:

إكتب تعليق

الرجاء إدخال الرمز الذي يظهر في الصورة:

Captcha

المزيد من الحدث

كاريكاتور

صورة اليوم

اليومي PDF

الأرشيفات

أعمدة المحور

Algeria Expo

الأرشيفات