الاعلان عن نتائج البكالوريا غدا

ينتظر أن يعلن هذا الثلاثاء على نتائج امتحان شهادة البكالوريا لدورة جوان 2017 والدورة الاستثنائية على الموقع الإلكتروني للديوان الوطني للامتحانات والمسابقاتwww.onec.dz .، وقد تواصلت عملية التصحيح بالنسبة للبكالوريا الاستثنائية إلى غاية يوم أمس الأحد ووصلت نقاط الأوراق المصححة إلى الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات.

في ذات السياق قال المفتش العام بوزارة التربية الوطنية نجادي مسقم للإذاعة إن دورة جوان 2017 والبكالوريا الاستثنائية جويلية 2017 تصنف تحت تسمية بكالوريا 2017، مؤكدا أن النتائج سيعلن عنها يوم الـ 25 جويلية عبر الموقع الإلكتروني للديوان الوطني للامتحانات والمسابقات www.bacalgeria.com/bac-onec-d

وأشار المفتش العام بوزارة التربية إلى أنه بخصوص نسبة النجاح فستعلن عنها وزيرة التربية نورية بن غبريت، وسيكون الناجحون في البكالوريا على موعد مع التسجيلات الجامعية، وجديد هذه السنة هو العمل على توسيع عملية الطعن من خلال إعطاء فرصة للطلبة الذين لم تسمح لهم معدلاتهم للحصول على رغباتهم في التخصص، ويمكنهم الاستعانة بأربع رغبات أخرى وضعت لفائدتهم حسب ما أعلنه وزير التعليم العالي و البحث العلمي الطاهر حجار في تسجيل سابق.