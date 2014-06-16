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إقرار مساعدات مالية ومادية للمسنتين والمتكفلين بهم

  24 جويلية 2017 - 14:10   قرئ 32 مرة   0 تعليق   الحدث
إقرار مساعدات مالية ومادية للمسنتين والمتكفلين بهم

تم تحديد قائمة الإعانات العينية الاجتماعية  المنزلية والصحية لفائدة الاشخاص المسنين والمتكفلين بهم بموجب قرار لوزارة  التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة صدر مؤخرا في الجريدة الرسمية.

 ويهدف هذا القرار الى تحديد قائمة الاعانات العينية الاجتماعية المنزلية  والصحية الموجهة لفائدة الاشخاص المسنين والمتكفلين بهم تطبيقا لأحكام  المادتين 9 و 11 من المرسوم
التنفيذي 16-186 المؤرخ في 22 يونيو 2016 والمادتين 4 و 5 من المرسوم التنفيذي  16-294 المؤرخ في 9 نوفمبر 2016 وكذا المادة 3 من المرسوم التنفيذي 16-283  المؤرخ في 2 نوفمبر 2016.
ويركز هذا القرار على "الاعانات العينية لفائدة الاشخاص المسنين المحرومين في  وضعية تبعية والفروع المتكفلين بأصولهم الذين لا يتوفرون على امكانيات مادية  ومالية كافية, لا سيما اعانات مادية واقتناء التجهيزات الخاصة".
كما يحدد القرار "الاعانات الاجتماعية المنزلية لفائدة الاشخاص المسنين, لا  سيما المتواجدين في وضع صعب و/ أو دون روابط أسرية والاشخاص المسنين المحرومين  في وضعية تبعية".
وتشمل الاعانات الاجتماعية --كما جاء في المادة 3 من هذا القرار --"كل  الخدمات المقدمة بالمنزل لفائدة الشخص المسن ذات طابع اجتماعي وصحي ونفسي, لا  سيما ترتيبات الاعانة بالمنزل, خصوصا المساعدة على النظافة والهندمة اليومية,  المساعدة في الاعمال المنزلية, المرافقة الاجتماعية والنفسية والادارية  والخدمات الصحية".
وبمقتضى المادة 4 من القرار, تستفيد عائلات الاستقبال وأشخاص القانون الخاص  المتكفلون بالأشخاص المسنين المحرومين و/ أو دون روابط أسرية, من دعم الدولة  في مجال الخدمات المقدمة في اطار المرافقة الاجتماعية والنفسية والادارية وكذا  الخدمات الصحية.

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