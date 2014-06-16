هذه هي شروط التجنيد في صفوف الدرك

أعدت قيادة الدرك الوطني دليلا خاصا يحدد شروط المشاركة في مسابقات التوظيف في هذا السلك بالنسبة ضباط الصف المتعاقدين و ضباط الصف العاملين.

ويوضح الدليل الوثائق المطلوبة للمشاركة في مسابقة الانتقاء و الشروط العامة الواجب توفرها في المترشحين الراغبين في الانضمام الى صفوف الدرك الوطني.

ومن بين الشروط العامة للالتحاق بهذه المؤسسة أن يكون المترشح من جنسية جزائرية ويبلغ 18 سنة على الأكثر وان يتحلى باللياقة البدنية والعزوبة والقامة تقدر ب170 م على الاقل بالنسبة للذكور و160 متر بالنسبة للاناث و 175متر بالنسبة لفئة الدراجين.

و بالنسبة لفئة الضباط العاملين الذين تدوم مدة تكوينهم 5 سنوات يجب أن يكون المترشح متحصل على شهادة البكالوريا للسنة الجارية بتقدير قريب من الجيد أي بمعدل لا يقل عن 12 على 20 في شعب أداب وفلسفة ولغات أجنبية وعلوم تجريبية و تسيير اقتصاد ورياضيات وتقني.

اما بالنسبة للتجنيد على أساس الشهادة فيتطلب من المعنيين أن يكون سنهم 24 سنة على الأكثر عند 31 ديسمبر 2017 بالنسبة للحائزين على شهادة الماستر و22 سنة على الاكثر بالنسبة للحائزين على شهادة ليسانس.

ويتوفر الدرك الوطني على ازيد من 10 مدارس و مراكز خاصة بالتكوين والتدريب على المستوى الوطني.