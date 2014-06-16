حجز 31 كاميرا مراقبة ليلية جد متطورة ببلدية بلعسل بغليزان

تمكنت الفرقة المتعددة المهام للجمارك لمستغانم من حجز 31 كاميرا مراقبة ليلية جد متطورة ببلدية بلعسل (غليزان)، حسبما أفاد بذلك اليوم الاثنين رئيس مفتشية أقسام الجمارك لمستغانم.

وأبرز المفتش العميد طاهر كرفة في تصريح لوأج أن الفرقة المتعددة المهام للجمارك لمستغانم حجزت أمس الأحد خلال حاجز طرقي بالطريق السيار شرق- غرب باتجاه وهران بالمنطقة المسماة "بلعسل" بولاية غليزان 31 كاميرا مراقبة ليلية جد متطورة كانت مخبأة بأحكام داخل شاحنة.

وأضاف ذات المسئول أن مثل هذه التجهيزات الحساسة بحاجة إلى ترخيص بالاستيراد.

كما حجزت ذات المصالح في نفس العملية 1500 زوج من الأحذية الرياضية المختلفة أصلية النوع و 6 ألاف قميص رجالي و 8 بدلات رياضة مختلفة و54 ثبانا رجاليا و 77 سروال رياضي رجالي و 68 ألبسة داخلية رجالية و173 جوارب للأطفال بالإضافة إلى الشاحنة وفق المصدر ذاته.

وقد بلغت القيمة الإجمالية لهاته المحجوزات حوالي 50 مليون دج مع العلم أن أصحاب هذه البضائع لا يحوزون على الوثائق القانونية الخاصة بها يشير رئيس مفتشية أقسام الجمارك لمستغانم الذي أضاف أنه تم تحويل القضية للعدالة لاستكمال التحقيق وإجراءات المتابعة القضائية.

من جهة أخرى، تمكنت الفرقة المتنقلة لجمارك مستغانم في عمليات مختلفة خلال الشهر الجاري من حجز أزيد من 6 ألاف وحدة مشروبات كحولية مختلفة الأنواع والأحجام في عمليات متنوعة ببلديات ماسرى والحسيان وصور وستيديا وبالنقطة الحدودية لتقاطع ولايتي مستغانم ومعسكر.

كما مكنت هذه العمليات من حجز الشاحنات والمركبات والسيارات السياحية التي كانت تحمل هذه البضائع وتوقيف 9 أشخاص قدموا للجهات القضائية لاستكمال التحقيق وإجراءات المتابعة القضائية كما أشير إليه. وقد بلغت القيمة الإجمالية لهاته المحجوزات حوالي 62 مليون دج حسب المفتش العميد طاهر كرفة.