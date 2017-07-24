أمهلتهما ثمانية أيام قبل سحب المشروع منهما

وزارة الدفاع تعذر حداد وبليكز لإتمام أشغال مشروعهما في قسنطينة

أعذرت قيادة الناحية العسكرية الخامسة شركتي حداد للأشغال العمومية ومؤسسة بليكز، بمنحها مدة ثمانية أيام لاستئناف أشغال إنجاز مشاريع تدخل في إطار برنامج الوزارة لتجديد هياكلها، بالناحية العسكرية الخامسة في قسنطينة.

جاء إعذار وزارة الدفاع الوطني عن طريق قيادة الناحية العسكرية الخامسة في شكل إعلان إشهاري نشرته جريدة المجاهد الوطنية والحكومية، حيث جاء فيه أنه بسبب تأخر إنجاز أشغال هياكل تابعة لقيادة الناحية العسكرية الخامسة التي أوكلت لمؤسسة الأشغال العمومية أوتي ار أش بي ومؤسسة بليكز، وفق مناقصة وطنية ومحددة بمدة 36 شهرا، فإن الوزارة تعذر هاتين المؤسستين باستئناف الأشغال قبل ثمانية أيام بداية من تاريخ صدور الإعذار، وفي حال حدث عكس ذلك فسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المؤسستين المخالفتين. سجلت قيادة الناحية العسكرية الخامسة ملاحظات على نوعية الإنتاج، حيث لاحظت بالدرجة الأولى بطئا كبيرا في نسبة تقدم الأشغال، وكذا نقصا فادحا في اليد العاملة، بالإضافة إلى نوعية الأشغال الرديئة، كما أن نسبة تقدم الأشغال لم تتجاوز 14 بالمائة، في حين أن المدة المحددة لنهاية الأشغال بـ 36 شهرا ستنتهي في 26 فيفري 2018 ، وتقدر تكلفة المشروع بنحو 952825536 دينار جزائري، وإذا كان رجل الأعمال علي حداد معروف لدى الرأي العام الوطني، كونه رئيس لمنتدى رؤساء المؤسسات، وسطع نجمه خلال السنوات الماضية بتدخله في الشأن السياسي، مما فدع بالوزير الأول عبد المجيد تبون إلى الإعلان عن الحرب ضد مافيا المال بحملة فصل المالي عن السياسة، التي أعلن عنها خلال عرضه لمشروع حكومته أمام غرفتي البرلمان، فإن المدعو بليكز مجهول من قبل أغلب المواطنين.

يعتبر بليكز رجل أعمال سطع نجمه في بداية التسعينات أي خلال الأزمة الأمنية التي عصفت بالبلاد، واختص في إنجاز الترقيات العقارية أي مساكن ترقوية، وينحدر من منطقة الشرق ووسع نشاطه في قسنطينة، أثار مشروع إنجازه لسكنات قرب مستشفى القبة بالعاصمة نهاية التسعينات ضجة إعلامية كبيرة، كونها أُنجزت بطرق غير قانونية وفوق قطعة أرضية منحت له بطرق ملتوية من قبل مسؤولي بلدية القبة في تلك الفترة، وهي البلدية التي كان يسيرها رئيس بلدية ينتمي إلى حزب الأرندي، الذي كان بليكز يدعمه، واتُهم بليكز أيضا بكونه أنجز مشاريع أخرى في قسنطينة بطرق غير قانونية أيضا، كما عُرف عنه تهربه الجبائي، لينتقل إلى العيش في إسبانيا، حيث بدأ يجسد بعض مشاريعه الاستثمارية هناك، ويكون بليكز قد تعرّف على علي حداد الذي يمتلك فيها فندقين فخمين، وساعده في العودة إلى الجزائر وتسوية ديونه إزاء مصالح الضرائب، ليعود إلى نشاطاتها في البناء والأشغال العمومية، وينضم أيضا إلى منتدى رؤساء المؤسسات الذي يترأسه علي حداد، ويمتلك بليكز محجرة في قسنطينة، كما استفاد من قطع أرضية لإنجاز سكنات ترقية في ولاية البليدة، كما يشترك مع علي حداد في عشرات المشاريع في مختلف المجالات، من بينها المشروع الذي تلقى خلاله إعذارا من قبل وزارة الدفاع من أجل تسريع وتيرة الإنجاز قبل سحبه منه.