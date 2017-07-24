الجنرال مجاهد أكد أن أزمة الخليج شجّعت الاحتلال على التصعيد ضد الفلسطينيين

العرب يؤجّلون اجتماعهم الطارئ حول فلسطين

أجّل وزراء الخارجية العرب بالجامعة العربية اجتماعهم الذي كان سينظر في تطورات قضية البوابات الإلكترونية التي فرضتها قوات الاحتلال على الفلسطينيين في القدس المحتلة، بعد الموقف الباهت للجامعة إزاء تطورات الأوضاع في فلسطين.

في الوقت الذي رفعت قوات الاحتلال الإسرائيلي حدّ التصعيد ضدّ الفلسطينيين في المناطق المحتلة، لم يتمكّن العرب من عقد اجتماعهم في اليوم المحدد له، الأربعاء، حيث أعلن المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للجامعة العربية، محمود عفيفي، عن تأجيل الاجتماع إلى يوم الخميس، لضمان مشاركة كل الدول العربية.

في السياق ذاته، تعمل الجزائر على إعادة القضية الفلسطينية إلى مكانتها باعتبارها القضية الأم للعرب، حيث دعا وزير الشؤون الخارجية عبد القادر مساهل، السبت، في مكالمة هاتفية مع نظيره الأردني، إلى بذل الجهود الضرورية بالتشاور مع البلدان العربية والمسلمة وكذا المنظمات الدولية والمجتمع الدولي، من أجل ضمان حماية البقاع المقدسة والشعب الفلسطيني والضغط على المحتل لوضع حد للتصعيد والابتزازات، وتشير مقاربة الجزائر، إلى أنه وفقا لتصريحات مسؤولين سامين في الدولة، فإنّ تطورات الأحداث في الدول العربية فيما عرف بـ الربيع العربي ، ساهمت بشكل كبير في تراجع اهتمام الحكومات العربية بالقضية الأمّ، وقال الخبير في الشؤون الاستراتيجية والأمنية الجنرال عبد العزيز مجاهد، لـ المحور اليومي ، إنّ تصاعد التعنّت الإسرائيلي خلال الأيام الأخيرة ضدّ الفلسطينيين يقينه بعدم وجود قوة رادعة وتراجع اهتمام العرب بالقضية الفلسطينية، لا سيما في ظلّ أزمة الخليج الأخيرة، التي يعتبرها محدّثنا أحد أبرز المؤثّرات بعد تفتّت الجمهوريات، ولا يعتقد مجاهد، أنّ الجامعة العربية يمكن لها أن تفعل أكثر من خروجها ببيان تنديد واستنكار لما يحصل. في سياق ذي صلة، شرعت اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان، أمس، في اجتماعاتها في إطار الدورة الـ 42 للجنة، وتناقش اللجنة على مدى 4 أيام، 9 بنود رئيسية، في مقدمتها التصدي للانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الإنسان في الأراضي العربية المحتلة، وفضح الانتهاكات الإسرائيلية ضد الأسرى والمعتقلين العرب في السجون الإسرائيلية، وجثامين الشهداء الفلسطينيين والعرب المحتجزين لدى سلطات الاحتلال الإسرائيلية بمقابر الأرقام، ومناقشة قضية الإرهاب وحماية حقوق الإنسان والتدابير القسرية الانفرادية وأثارها السلبية على التمتع بحقوق الإنسان في جمهورية السودان، بالإضافة إلى مشروع الإعلان العربي المتعلق بحق ومسؤولية الأفراد والجماعات وهيئات المجتمع في تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية، إلى جانب متابعة مواقف الدول العربية من التصديق على الميثاق العربي لحقوق الإنسان.

حكيمة ذهبي