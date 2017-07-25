الحكومة تعلن الحرب على منتجي العجائن بالمواد المدعّمة

بعد حداد... هل جاء الدور على اعمر بن عمر، سيم وآخرين؟

فرحات آيت علي: ما يقوم به المنتجون تهريب مقنّن

المنتجون سيلجؤون إلى رفع أسعار العجائن لمواجهة الحكومة

وجّهت الحكومة سهامها في مكافحة الفساد هذه المرّة، نحو رجال أعمال منتجين للمواد الغذائية محلّيا باستعمال المدخلات المدعّمة، وهي العملية التي تكبّد الخزينة العمومية خسائر فادحة، باستغلال غياب سياسة دعم صائبة لبعض المواد واسعة الاستهلاك لا سيما الفرينة والسميد.

يبدو أنّ الحرب الشاملة التي شرعت فيها الحكومة ضدّ رجال الأعمال المزيّفين شرعت تدريجيا في دخول مرحلتها الثانية، فبعد سلسلة الإعذارات التي وجّهت إلى صاحب مجمع حداد رئيس منتدى رؤساء المؤسسات علي حداد، أعلنت عن شروعها في إعداد تقرير مفصّل حول إشكالية تصدير المواد الغذائية التي تستعمل المدخلات المدعمة من قبل منتجين وطنيين، بسبب عدم وجود آليات قانونية تحدّد الفئات التي تستفيد من الدعم الموجّه إلى مادتي الفرينة والسميد، وأمر الوزير الأوّل خلال اجتماعه بوزيري المالية والتجارة ومحافظ بنك الجزائر والمدير العام للجمارك ورئيس جمعية البنوك والمؤسسات المالية، أن تعدّ اللجنة الوزارية المشتركة، التي تشكّلت خلال الاجتماع، ويترأسها وزير المالية ويمثل فيها أيضا وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، أن لا تتعدّى مدة إعداد التقرير شهرا. معلوم أنّ السوق الوطنية لإنتاج المواد الغذائية، لا سيما العجائن، لأنها تستعمل المواد الغذائية المدعّمة على غرار الفرينة، السميد، الزيت والسكّر، تعرف تنافس نحو خمسة منتجين، وهم عمر بن اعمر ، لابال ، سيم ، وغيرهم وكل هؤلاء المنتجين يقومون بتصدير منتوجاتهم إلى الخارج.

ستُعرض النتائج التي ستفضي إليها الخبرة على الوزير الأول بغرض تقييمها، ومن المقرر أن ترافقها اقتراحات حلول من شأنها أن تضع حدا للانعكاسات المباشرة المترتبة عن هذه الظاهرة، لا سيما الأضرار المسجلة في مجال تطوير الاقتصاد الوطني.

تدخل هذه الإجراءات في إطار محاربة الفساد ومعالجة الاختلالات الواردة في سياسة الدعم الاجتماعي، التي تتبنّاها الدولة الجزائرية منذ الاستقلال، وتسبّبت تلك الاختلالات في خسائر فادحة للخزينة العمومية، لا سيما أن الدعم لم يكن عادلا ولا يصل إلى مستحقيه الحقيقيين، بل تستفيد منه عصابات التهريب التي صنعت لنفسها ثروة خيالية من المال العام.

تنفق الجزائر ما قيمته 29 مليار دولار على دعم المواد الغذائية أي قرابة ربع الناتج الداخلي الخام، على غرار الفرينة والسميد والحليب ومشتقاته والزيت والبقول الجافة، دون الحديث عن الوقود الذي يحتل المرتبة الأولى بنسبة 19 بالمائة من الناتج الداخلي الهام. تأتي هذه العملية كأول مرحلة لتصويب سياسة الدعم الاجتماعي، التي أعلنت عنها حكومة عبد المجيد تبون، والتي من المنتظر أن تشكّل محور نقاش بين فاعلين سياسيين، نقابيين واجتماعيين، خلال الندوة الوطنية الكبرى التي ستعلن عنها الحكومة قريبا، كما ينتظر أن تشكّل الحكومة اللجنة الوزارية المشتركة بين وزارات التضامن، الداخلية والمالية، نهاية الشهر الجاري أو بداية أوت وفقا لما أعلن عنه الوزير الأوّل، للتحضير لهذه الندوة. يقول الخبير في الشؤون المالية والاقتصادية، فرحات آيت علي، لـ المحور اليومي بهذا الخصوص، إنّه كان أوّل من طالب بمراجعة سياسة الدعم الاجتماعي، لكن ذلك قوبل بخطابات شعبوية غير نابعة من دراسات تقنية دقيقة، ويوضّح محدّثنا، أن ما يقوم به بعض منتجي المواد الغذائية لا سيما العجائن، من خلال إنتاجها بالمواد المدعّمة وإعادة بيعها، يعدّ بمثابة تهريب مقنّن ، يشبه ذلك الحاصل على الحدود وتحاربه مصالح الأمن، ويقول محدثنا إنّ هناك عصابات ممنهجة تقوم بعمليات خطيرة جدا لا تقف عند استعمال المدخلات المدعّمة للإنتاج وتصديرها بثمن بخس، لكنها تعيد استيرادها بمبالغ ضخمة تكبّد الدولة خسائر باهظة ، وثمّن الخبير الاقتصادي عملية التصويب التي تنتهجها الحكومة التي يعود سببها بالأساس إلى الأزمة الاقتصادية ، وطالب فرحات آيت علي، الدولة باستصدار نصوص قانونية تحدّد وجهة الدعم على المواد الغذائية والوقود، لأنّ تركه في هذه الفوضى سيكبّدها خسائر أخرى. بالمقابل، توقّع الخبير المالي، أن تشهد أسعار العجائن ارتفاعا ملموسا كتحصيل حاصل لرفع الحكومة غطاء الدعم عنهم، حتى يحافظوا على هامش الربح الكبير الذي كانوا يستفيدون منه بسبب الدعم.