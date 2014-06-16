وزير الداخلية الفرنسي قال إن الوضع الأمني يحتم العمل سويا

باريس تغازل الجزائر لمواجهة الجماعات الإرهابية في الساحل

أكد وزير الداخلية الفرنسي جيرارد كولومب، أن الجزائر قامت بمجهودات أمنية كبيرة في منطقة الساحل، باعتبارها بلدا قويا في هذه المنطقة من العالم، وأوضح المسؤول الفرنسي على هامش لقائه بوزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين بدوي بتونس، أن الوضع الذي تعرفه منطقة الساحل من حركات تجار الأسلحة، والاتجار بالبشر، والجماعات الإرهابية تدعونا إلى العمل سويا من أجل التحكم في الوضع.

أفاد وزير الداخلية الفرنسي في تصريح للصحافة، عقب المحادثات التي جمعته بوزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية نور الدين بدوي، على هامش الاجتماع الوزاري الثاني لمجموعة الاتصال حول مسالك الهجرة غير الشرعية بوسط البحر الأبيض المتوسط، أن المجهودات الأمنية التي قامت بها الجزائر كبيرة باعتبارها بلدا قويا في هذه المنطقة من العالم، وتناولت المحدثات التي جمعت بدوي بنظيره الفرنسي سبل مواصلة تعزيز التعاون بين البلدين في قطاع الداخلية والجماعات المحلية واستغلال كامل الفرص المتاحة. تسعى باريس منذ مجيء إيمانويل ماكرون، إلى قصر الإليزيه إشراك دول المنطقة في مكافحة الإرهاب، وهو ما تمخضت عنه قمة أمنية إقليمية عُقدت بمالي بداية شهر جويلية وحضرها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، حيث تم تشكيل قوة في منطقة الساحل.

من جهة أخرى، جاء في تقرير صادر عن مركز كارنيغي الشرق الأوسط للبحوث والدراسات الاستراتيجية، إنّ الرئيس الفرنسي لا ينوي سحب القوات العسكرية الفرنسية من منطقة الساحل، حيث تنظر باريس إلى المنطقة على أنها مركز نفوذ لن تتنازل عنه لدول المنطقة، لا سيما الجزائر، حيث ذكر ذات المصدر أنّ الرئيس الفرنسي المنتخب حديثا جعل مكافحة الإرهاب في صلب أولوياته، وهي كذلك أولويات الاتحاد الأوروبي الذي يزداد اهتمامه بمنطقة الساحل بشكل مطرد، حيث يسود انطباع أنّ أمن أوروبا يرتبط ارتباطا وثيقا بالأحداث التي تشهدها المنطقة.