يقوم بزيارة عمل وتفقد إلى الناحية العسكرية الثالثة

قايد صالح يؤكد على تحسين التكوين والتحضير القتالي للجيش

أكد نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق أحمد قايد صالح، أمس، على أهمية وحتمية تحسين مستوى التكوين والتحضير القتالي للقوات المسلحة بكافة مكوناته، في إشارة منه إلى حجم التحديات والأخطار التي تتربص بالجزائر وضرورة الإحاطة بها.

قال الفريق قايد صالح، إنه حرصا على تثبيت عرى مثل هذه السلوكات المهنية الشديدة الحيوية بين صفوف الجيش الوطني الشعبي، فإنني لم أمل إطلاقا من التذكير وإعادة التذكير بأهمية بل وحتمية تحسين مستوى التكوين والتحضير القتالي بما يكفل لقواتنا المسلحة بكافة مكوناتها بلوغ المراتب التي تليق بتاريخ الأسلاف الصناديد من أبناء جيش التحرير الوطني الذين أفنوا زهرة شبابهم، وفدوا وطنهم الجزائر بأغلى ما يملكون ومنحوا لمعاني الواجب الوطني مدلولاته الحقيقية .

شدد خلال زيارة عمل وتفقد للناحية العسكرية الثالثة وفي لقائه بإطارات وأفراد وحدات القطاع وممثلي مختلف المصالح الأمنية وإلقائه كلمة توجيهية تابعها أفراد جميع وحدات الناحية العسكرية الثالثة، عن طريق تقنية التحاضر عن بعد، على أهمية التحسين المستمر للتكوين والتحضير القتالي بما يكفل لقواتنا المسلحة بلوغ المراتب العليا، موضحا في هذا الإطار أن من أهم متطلبات شعور الفرد العسكري بحجم المسؤولية الملقاة على عاتقه هو إدراكه إدراكا صحيحا لطبيعة وضخامة التحديات التي تحيط بوطنه ووعيه بحتمية مواجهتها ورفعها في أي وقت وحين ، وأردف وهنا تبرز جليا بصمة الجهد الإعدادي والتحضيري والتكويني والتحسيسي وأثره على بناء شخصية الفرد العسكري، وفقا لما تستوجبه الحياة المهنية من ضوابط خاصة ومعايير محددة ومتميزة ، كما دعا الفريق قايد صالح الجميع إلى التحلي بروح المسؤولية العالية وأن يجعلوا منها مبدأ منهجيا نبيلا يستحق التوقير والتبجيل، وقال لهذا فإنني أعود مرة أخرى لأذكر بحتمية التحلي بل التمسك بروح المسؤولية التي يتعين أن يحرص الجميع كل في مجال عمله ونطاق صلاحياته، على أن يجعل منها مبدأ منهجيا نبيلا يستحق التوقير والتبجيل ويستوجب التطبيق الكامل والوافي، وأضاف لا شك أن ذلك لن يتحقق إلا إذا نظر الفرد إلى تحمل المسؤولية على أنها وسيلة من وسائل تمكين الفرد العسكري، مهما كانت وظيفته ورتبته وفئته من المساهمة في بناء قدرات جيشه وتمكينه من أن يكون جاهزا دوما للتصدي لأي طارئ .

في هذا الإطار، أكد قايد صالح أن نجاح الأفراد العسكريين في حياتهم المهنية يبقى مرتبطا أشد الارتباط بمدى احترام، بل التقيد الصارم بالضوابط الخاصة والطابع المتميز الذي تفرضه الحياة العسكرية بكافة مقتضياتها المهنية والسلوكية، وهي خصال تشمل الجوانب التكوينية والإعدادية والتحضيرية والتحسيسية، والتي يجب ترسيخها في عقول الأفراد، وهنا يبرز بجلاء ترابط الجهد المهني الميداني مع الجهود التعليمية والتحضيرية، ويبرز أيضا مدى تأثيرها على حاضر ومستقبل الفرد العسكري.