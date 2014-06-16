الحكومة لا تستبعد اللجوء إلى العدالة ضدّ العصاة

رجال أعمال نافذون ممنوعون من القروض بسبب عدم تسديد الديون

شرعت البنوك العمومية في تنفيذ تعليمة وزارة المالية القاضية برفض منح القروض لقائمة تضم عشرات المستثمرين، ويعنى بالأمر مجموعة من رجال الأعمال الذين لم يسدّدوا ديونهم في آجالها القانونية.

قوبلت طلبات عشرات أرباب المال لقروض من بنوك عمومية تحت حجّة الاستثمار بالرّفض، بعدما سجّلوا تهرّبهم من تسديد القروض التي أخذوها خلال السنوات العشر الماضية ولم يحترموا الآجال القانونية للتسديد، وجاءت الإجراءات لتمسّ مستثمرين لم يسددوا سوى ما بين 10 إلى 20 بالمائة من القروض الممنوحة لهم. يُعنى بإجراءات التشديد هذه التي أقرتها البنوك العمومية بأمر من الحكومة، رجال أعمال أصحاب وسم النفوذ الكبير ، وهو ما دفع بالحكومة إلى اتخاذ مثل هذه القرارت مع إعداد قائمة سوداء بأسماء المستثمرين المتعثرين، قبل إدخال تدابير لتشديد شروط منح القروض للمستثمرين من القطاع الخاص.

تفيد معلومات، أنّ أحد الذين رُفض لهم طلب قرض مؤخّرا، رجل أعمال تحصل على قرض سابق بـ 500 مليون دولار ولم يسدد منه سوى 30 مليون دولار. وأفادت مصادر المحور اليومي ، أنّ الحكومة الجديدة، التي شرعت مبكّرا في محاربة الفساد وتغلغل أصحاب المال في دواليب الدولة، لن تتوانى في محاربة المتهرّبين من تسديد الديون المتراكمة من القروض البنكية، التي منحت لجماعة من رجال المال في إطار استراتيجية دعم الاستثمار التي شُرع فيها خلال السنوات العشر الماضية، والتي عرفت زهدا خلال السنوات الثلاث الماضية، لكنّ حصيلتها لم تكن في المستوى المطلوب، وقد عرفت عدة مشاريع تأخّرا كبيرا في الإنجاز، على غرار تلك التي منحت لصاحب مجمع حداد علي حداد، الذي شرعت الحكومة في توجيه إعذارات له بسبب تأخّر الإنجاز ومنحته مهلة ستين يوما للردّ، ولا تستبعد الحكومة اللجوء إلى الصرامة في إعادة الهيبة إلى الدولة، عن طريق تطبيق القانون مع عدم استبعاد الإجراءات القانونية ضدّ العصاة.

تشير أرقام الديوان الوطني للإحصاء، إلى أنّ ما قيمته 7500 مليار من القروض الاقتصادية التي لم يسددها المستفيدون منها، وهي قيمة مالية ضخمة تكفي لإخراج البلد من أزمته الاقتصادية، دون الحديث عن أموال الضرائب غير المحصلة التي وصلت قيمتها إلى ما يقارب 10 آلاف مليار دينار إلى غاية سنة 2013، بالإضافة إلى ألف مليار دينار جزائري من الحقوق الجمركية غير المدفوعة.