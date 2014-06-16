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100 بالمائة نسبة نجاح أشبال الامة في البكالوريا

  26 جويلية 2017 - 12:22   قرئ 191 مرة   0 تعليق   الحدث
100 بالمائة نسبة نجاح أشبال الامة في البكالوريا

حققت مدرستا أشبال الأمة لكل من البليدة ووهران "نتائج قياسية جديدة" في امتحان شهادة البكالوريا 2017 بنسبة نجاح بلغت 100%,  حسب ما أفاد به يوم الأربعاء بيان لوزارة الدفاع الوطني.

  واوضح ذات المصدر أنه "عقب النتائج المعلن عنها والمتعلقة بامتحانات شهادة  البكالوريا لدورة 2017, عرفت دفعات مدارس أشبال الأمة هذا العام نتائج ممتازة  حيث حققت مدرستا أشبال الأمة لكل من البليدة (201 متفوق) و وهران (67 متفوقا)  للطور الثانوي, نتائج قياسية جديدة بنسبة نجاح 100%, حيث تحصل ثمانية (8)  أشبال على شهادة البكالوريا مع الثناء, أي بمعدل أكثر من 18/20, و 121 شبلا  بدرجة جيد جدا, أي بمعدل يفوق 16/20 من مجموع مائتان وثمانية وستون (268)  متفوقا".
 وأضاف البيان أن "هذه النتائج الممتازة تؤكد المستوى الراقي الذي تتميز به  مدارس أشبال الأمة وكذا اجتهاد وتفاني الأشبال في التحصيل العلمي والجهود  الجبارة للإطارات الساهرة عليهم والوسائل والإمكانات البشرية والمادية
والبيداغوجية التي سخرتها قيادة الجيش الوطني الشعبي".
وبهذه المناسبة, يتقدم نائب وزير الدفاع الوطني, رئيس أركان الجيش الوطني  الشعبي, الفريق أحمد قايد صالح, بالتهاني والتقدير لكل الناجحين وللإطارات  الذين ساهموا في تحقيق هذه النتائج المشرفة.

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