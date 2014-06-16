96 بالمائة من حوادث المرور خلال السداسي الأول سببها العامل البشري

تعد حوالي 96% من حوادث المرور المسجلة خلال السداسي الأول من 2017 ناجمة عن العامل البشري, حسب حصيلة للمركز الوطني للوقاية والأمن عبر الطرقات

وأوضح المصدر أن العامل البشري هو السبب الأول في حوادث المرور بحيث أنه وراء 11.861 حادث من أصل 12.358 مسجل خلال السداسي الأول من 2017 أي ما نسبته 98ر95 متبوع بحالة المركبات (36ر2%) وحالة الطرقات والأحول الجوية (66ر1%).وأضاف المصدر بخصوص العامل البشري أن الإفراط في السرعة يأتي في الصدارة إذ تسبب في وقوع 2.671 حادث مرور (61ر21%) متبوع بقلة تركيز السائقين داخل الأحياء (1.625 حادث) بنسبة 15ر13% والتجاوزات الخطيرة (787 حادث) بنسبة 37ر6 %.ومن بين الحوادث الناجمة عن حالة المركبات فإن الخلل في العجلات تسبب في 128 حادث (04ر1%) والخلل في نظام الكبح في 75 حادث (61ر0%) والاعطاب الميكانيكية في 52 حادث (42ر0%) .وأشارت حصيلة المركز الوطني للوقاية والأمن عبر الطرقات إلى أن الحوادث الناجمة عن حالة الطرقات والأحوال الجوية بلغت خلال نفس الفترة 205 حادث منها 50 حادث (4ر0%) جراء حالة الطرقات و40 (32ر0%) جراء تقلبات جوية و39 (32ر0%) جراء عبور حيوانات.من جهة أخرى, سجلت الحصيلة تراجعا في عدد حوادث المرور الجسدية مقارنة مع نفس الفترة من 2016 إذ سجل 12.358 حادث جسدي خلال السداسي الأول من 2017 أي بتراجع ب1.880 حادث مقارنة مع نفس الفترة من 2016. وأوضح المركز أن عدد ضحايا حوادث المرور تراجع هو الآخر إذ سجل 1.919 قتيل و 21.290 جريح خلال السداسي الأول من 2016 مقابل 1.695 قتيل و17.715 جريح خلال نفس الفترة من 2017