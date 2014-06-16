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الشرطة توقف أكثر من 18 ألف مشبوه في العاصمة

  26 جويلية 2017 - 14:35   قرئ 38 مرة   0 تعليق   الحدث
الشرطة توقف أكثر من 18 ألف مشبوه في العاصمة

أوقفت مصالح الأمن بولاية الجزائر، عن إيقاف 18900 مشبوه في عدة جرائم خلال السداسي الأول من السنة الجارية، وأشارت في بيان لها اليوم الأربعاء، أنّه تمّ معالجة 16101 قضية أفضت إلى إيقاف 18900 مشتبه فيه، تم تقديمهم إلى الجهات القضائية المختصة، بينهم 6755 في قضايا تتعلق بحيازة واستهلاك المخدرات والأقراص المهلوسة، 1333 شخص متورط في حمل أسلحة بيضاء محظورة و10812 شخص تورطوا في قضايا مختلفة.
وأوضح نفس المصدر، أنّه من بين القضايا المعالجة، هناك 1886 قضية متعلقة بالمساس بالممتلكات، 3965 قضية متعلقة بالمساس بالأشخاص، من بينها 12 قضيتين متعلقتين بالقتل العمدي، أما بالنسبة للجنح والجنايات ضد العائلات والآداب العامة، فعالجت مصالح أمن ولاية الجزائر 189 قضية، بينما تم معالجة 3602 قضية متعلقة بالجنايات والجنح ضد الأملاك العمومية، بالإضافة إلى 671 قضية متعلقة بالجرائم الاقتصادية والمالية.
وفيما يخص قضايا حمل الأسلحة البيضاء المحظورة، فإنّ مصالح أمن ولاية الجزائر عالجت 1273 قضية، تم خلالها إيقاف 1333 مشتبه فيه، أودع منهم 132 الحبس المؤقت.

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