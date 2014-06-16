التوقيع على اتفاقية تعاون بين الحماية المدنية و الجمارك الجزائرية

وقعت الحماية المدنية و الجمارك الجزائرية اليوم الأربعاء بالجزائر العاصمة على اتفاقية تعاون حول التكوين و تبادل الخبرات والتجارب.

وتهدف الاتفاقية التي تم الإمضاء عليها من قبل المدير العام للحماية المدنية العقيد مصطفى لهبيري و المدير العام للجمارك الجزائرية قدور بن طاهر إلى " إرساء إطار عام للتعاون بين المديرية العامة للحماية المدنية و المديرية العامة للجمارك".

كما تتعلق الاتفاقية بتحقيق عدة أهداف أولها تبادل الخبرات و التجارب و تنظيم العمليات الخاصة بدورات التكوين التي يتطلبها أحد أطراف الاتفاقية.

وتتمحور الاتفاقية أيضا حول التبادل في ميدان النشاط الاجتماعي و الثقافي و الرياضي و التعاون بين التعاضدية العامة لأعوان الحماية المدنية و تعاضدية الجمارك الجزائرية و كذا المساهمة في التنظيم المشترك للأيام الدراسية و الملتقيات التي تهم الطرفين.

ومن بين الأهداف المحددة في اطار هذه الاتفاقية يرد أيضا تبادل المحاضرين والمكونين و الخبراء بين مدارس التكوين التابعتين للهيئتين و الاستفادة من مختلف العمليات الخاصة بكل قطاع و تنظيم عمليات متعددة تهم الطرفين.

وعلاوة عن الاهداف المذكورة تتعلق الاتفاقية بإعداد و تخطيط عمليات التعاون من خلال إقامة برنامج بين الهيئتين و الذي سيعرض للنقاش خلال اجتماع المجلس المشترك. و سيدخل هذا البرنامج حيز التنفيذ بعد مصادقته من طرف المديرين العامين للهيئتين.

وتشمل الاتفاقية مسألة استحداث لجنة مختلطة مكلفة بالمتابعة و التنسيق تتألف من 4 اطارات تمثل كل من الهيئتين و التي سيتم تعيين أعضاءها عن طريق مراسلة بين المديرين العامين.

وستجتمع هذه اللجنة و التي تكمن مهامها في تقييم و متابعة تنفيذ البرامج والعمليات المدرجة في اطار هذه الاتفاقية مرتين في السنة كما يمكن أن تعقد اجتماعا طارئا بطلب من أحد الطرفين.

وتعقد اجتماعات اللجنة المذكورة بالتناوب بمقر المديريتين العامتين و سيتم تعيين الرئيس و المقرر، حسب مكان الاجتماعات.