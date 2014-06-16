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التوقيع على اتفاقية تعاون بين الحماية المدنية و الجمارك الجزائرية

  26 جويلية 2017 - 15:25   قرئ 18 مرة   0 تعليق   الحدث
التوقيع على اتفاقية تعاون بين الحماية المدنية و الجمارك الجزائرية

وقعت الحماية المدنية و الجمارك الجزائرية اليوم الأربعاء بالجزائر العاصمة على اتفاقية تعاون  حول التكوين و تبادل الخبرات والتجارب.

وتهدف الاتفاقية التي تم الإمضاء عليها من قبل المدير العام للحماية المدنية  العقيد مصطفى لهبيري و المدير العام للجمارك الجزائرية  قدور بن طاهر إلى " إرساء إطار عام للتعاون بين المديرية العامة للحماية المدنية و المديرية  العامة للجمارك".
كما تتعلق الاتفاقية بتحقيق عدة أهداف أولها تبادل الخبرات و التجارب و تنظيم  العمليات الخاصة بدورات التكوين التي يتطلبها أحد أطراف الاتفاقية.
وتتمحور الاتفاقية أيضا حول التبادل في ميدان النشاط الاجتماعي و الثقافي و  الرياضي و التعاون بين التعاضدية العامة لأعوان الحماية المدنية و تعاضدية  الجمارك الجزائرية و كذا المساهمة في التنظيم المشترك للأيام الدراسية و  الملتقيات التي تهم الطرفين.
ومن بين الأهداف المحددة في اطار هذه الاتفاقية يرد أيضا تبادل المحاضرين والمكونين و الخبراء بين مدارس التكوين التابعتين للهيئتين و الاستفادة من  مختلف العمليات الخاصة بكل قطاع و تنظيم عمليات متعددة تهم الطرفين.
وعلاوة عن الاهداف المذكورة تتعلق الاتفاقية بإعداد و تخطيط عمليات التعاون  من خلال إقامة برنامج بين الهيئتين و الذي سيعرض للنقاش خلال اجتماع المجلس  المشترك. و سيدخل هذا البرنامج حيز التنفيذ بعد مصادقته من طرف المديرين  العامين للهيئتين.

  وتشمل الاتفاقية مسألة استحداث لجنة مختلطة مكلفة بالمتابعة و التنسيق تتألف  من 4 اطارات تمثل كل من الهيئتين و التي سيتم تعيين أعضاءها عن طريق مراسلة  بين المديرين العامين.
وستجتمع هذه اللجنة و التي تكمن مهامها في تقييم و متابعة تنفيذ البرامج والعمليات المدرجة في اطار هذه الاتفاقية مرتين في السنة كما يمكن أن تعقد  اجتماعا طارئا بطلب من أحد الطرفين.
وتعقد اجتماعات اللجنة المذكورة بالتناوب بمقر المديريتين العامتين و سيتم  تعيين الرئيس و المقرر، حسب مكان الاجتماعات.

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