هنا تتقاطع قضية علي حداد مع الخليفة

حداد يتحث عن مؤامرة والحكومة تصر بالأدلة

ما أشبه اليوم بالبارحة، ما يحصل بين علي حداد والحكومة، يذكّر الرأي العام بمراحل سقوط إمبراطورية الخليفة، الذي وصفه أحمد أويحيى في إحدى تصريحاته بـ محتال القرن ، وبعدما انتهى به الأمر خلف القضبان، ظهر اليوم إمبراطور آخر يدعى علي حداد، مما يدفع حقيقة إلى التساؤل هل نحن اليوم أمام قطف رأس جديد؟

تتقاطع تطوّرات أزمة إن لم تكن قضية ، علي حداد وعبد المومن خليفة، في صراعهما مع الحكومة في عدة نقاط تشابه، فالرجلان انطلقا من العدم لتتشكّل أحجار الإمبراطورية تدريجيا وفي وقت قياسي لفت انتباه الرأي العام قبل تفطّن السلطات العمومية. بدأ علي حداد نشاطه الاقتصادي بصناعة مجمّع إعلامي شكّله في البداية من جريدتين واحدة بالعربية وأخرى بالفرنسية، الانطلاق كان سنة 2009، قبل أن يدخل الرجل قطاع السمعي البصري من أبوابه الواسعة، حيث استثمر في قناة منوعة في البداية وتمكّن من استقطاب كوادر المؤسسة العمومية للإذاعة سنة 2012، قبل أن يفتتح قناة إخبارية أخرى سنة 2014، هذا المسار يشبه انطلاقة عبد المومن خليفة، الذي أنشأ قناتين تلفزيونيتين الخليفة تي. في التي كانت تبث من فرنسا و الخليفة نيوز سنة 2002، لكنّ المشروعين لم يُكتب لهما النجاح بسبب انهيار الإمبراطورية وإفلاس مجمع الخليفة، واكتشاف تجاوزات قانونية كبيرة للمجمع، حيث يقوم بتحويلات مالية ضخمة باستعمال تلك القناتين من الجزائر نحو فرنسا، في وقت يدور فيه حديث في الأوساط الإعلامية بالجزائر، حول وجود قنوات تلفزيونية خاصة تبثّ انطلاقا من مكاتب بالخارج متورّطة في تهريب أموال باهضة إلى عدة دول، قصد تسديد نفقات البث والترددات، وهي الأموال التي قدرت عموما بما يقارب 1500 ألف مليار سنتيم باستعمال طرق ملتوية وغير قانونية تتنافى مع قوانين الجمهورية.

لجأ علي حداد، في ردّه على إعذارات الحكومة الجزائرية إلى أسلوب التحدّي، حيث تحدّث عن عدم دفع مستحقّاته، وكأنه يريد أن يقول إنه يتعرّض لمؤامرة، لكنّ إن سلّمنا بالموجود فمن غير المعقول أن تقوم دولة بمؤسساتها بتلفيق تهم غير موجودة لمتعامل أُسندت له مشاريع تنموية واقتصادية بأموال ضخمة واستفاد مرارا من امتيازات الحكومة عبر عدة مراحل متعددة، في سياق سلسلة إجراءات دعم المستثمرين خاصة الوطنيين، على غرار القروض التي مُنحت له بالملايير من البنوك العمومية منذ 2010 والإعفاءات الضريبية والجمركية. تشير الإعذارات المنشورة عبر ثلاث صحف وطنية، إلى عدم التزام مجمع حداد بالمدة القانونية للصفقات التي مُنحت له منذ سنة 2010، رغم حصوله على تسبيقات مالية بقيمة 50.96 مليار دج ما يعادل 500 مليون دولار دولار، إلا أن تلك المشاريع التي تناهز قيمتها 227.4 مليار دينار جزائري ما يعادل 2.27 مليار دولار، لم ينطلق في تنفيذها وبعضها متوقف منذ سنوات، وقد تكون الأزمة المالية أحد أسباب توقف المشاريع المسندة إلى مجمع حداد، لأنّ الفرق بين حداد وبين مستثمرين آخرين هو كونهم منتجون بأموالهم الخاصة، لكن أغلب مشاريع حداد اعتمدت على القروض البنكية من المؤسسات المصرفية العمومية، وهي القروض التي مُنحت له مع أريحية في التسديد، لكن الحكومة اليوم حرّكت آلة البنوك للمطالبة باستعادة أموالها الممنوحة في إطار قروض استثمار، ويشير هذا التشنّج إلى أنّ حداد الذي دخل مجمعه جميع القطاعات بما فيها الصحة، التي استورد لها معدات خاصة بمكافحة السرطان بناء على صفقة منحها له وزير الصحة السابق عبد المالك بوضياف، يوجد في ورطة حقيقية لأن البقرة الحلوب توقفت عن إدرار الحليب، مما يجعله مهددا بإجراءات أكثر صرامة من قبل الحكومة خلال الأسابيع القليلة القادمة.