استعاد مكانه في مبنى إقامة الدولة

هل يحضّر بلخادم للعودة؟

أفادت مصادر المحور اليومي ، أنّ الأمين العام الأسبق لحزب جبهة التحرير الوطني عبد العزيز بلخادم شرع قبل أسبوع، في عقد لقاءات مع وزراء سابقين للحزب وكذا إطارات وأعضاء في المكتب السياسي، تحضيرا للمرحلة المقبلة على مستوى الحزب وتفيد ذات المعلومات، أنّ بلخادم، الذي يقضي حاليا عطلته الصيفية، يحضّر لمرحلة ما بعد ولد عباس، وهو على اتصال دائم مع رئيس المجلس الشعبي الوطني سعيد بوحجة، الذي يقود حملة لإقناع المناضلين الحقيقيين للحزب بضرورة استعادة الجبهة وإعادتها إلى مكانها الطبيعي في صدارة الخارطة السياسية للبلاد، وتسجيل مواقف مشرّفة في مختلف الملفات المطروحة على الساحة الوطنية.

سجّل مجموعة قياديين تواصلا مع بلخادم، يتقدّمهم بوحجة، أن الأفلان بات غائبا أو مغيّبا بفعل سياسة قيادته الحالية، عن الأحداث الوطنية، لصالح أحزاب حديثة النشأة لا تمتلك رصيدا نضاليا، وتخشى هذه القيادات تسجيل الحزب تراجعا أكبر من الذي سجّله في الانتخابات التشريعية، وذلك في انتخابات المجالس الشعبية الولائية والبلدية المقررة شهر أكتوبر أو نوفمبر المقبل. في السياق، عُلم من مصادر مؤكّدة أن مصالح إدارة إقامة الدولة الصنوبر البحري، شرعت منذ أسبوع في تهيئة وترميم الفيلا التي كان عبد العزيز بلخادم، يقيم فيها قبل خروجه من الأبواب الضيقة من الرئاسة، ولا يستبعد أن يكون الترميم تحسّبا لعودة مستشار الرئيس السابق إلى إقامته مع مختلف إطارات الدولة الآخرين، كما شوهد بلخادم، وهو يشرع في عطلته الصيفية بمكانه المفضل في شاطئ مرسى بن مهيدي، المدينة الساحلية الحدودية أقصى غربي الجزائر، ونزل بلخادم في مقر إقامة الدولة التابع للولاية وحظي بحراسة أمنية لصيقة من طرف رجال الشرطة المكلفين بحراسة الشخصيات الرسمية الهامة، وبدأت الوفود الجبهوية تتوافد على مقر إقامته. تجدر الإشارة إلى أنّ عبد العزيز بلخادم، المبعد بقرار رئاسي من جميع هياكل الدولة في أوت 2014، قضى السنوات الثلاث الماضية بعيدا عن الأضواء، وكان يردّ على اتصالات المحور اليومي بكلام مقتضب، ويذكّر دائما بأنه حاليا يرفض التصريح لكن سيأتي يوم ويدلي بتصريحات.