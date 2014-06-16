يحاكي ضربات مركزة للطيران والمدفعية والتصدي لقوات جوية معادية

قايد صالح يشرف على تمرين مجد 2017 على الحدود مع موريتانيا

وقف الفريق أحمد قايد صالح نائب وزير الدفاع الوطني، قائد أركان الجيش الوطني الشعبي، على مدى الجاهزية العملياتية لوحدات الجيش المرابطة على الحدود بإقليم الناحية العسكرية الثالثة، وأشرف على تمرين بياني مركب بالذخيرة الحية مجد 2017 ، الذي ينفذ في ظروف قريبة من الواقع بمشاركة وحدات برية وجوية والدفاع الجوي عن الإقليم، الذي بعث برسالة واضحة بأن عناصر الجيش ستكون بالمرصاد لأي طارئ قادم من وراء الحدود.

يهدف التمرين الذي أشرف الفريق قايد صالح على إطلاق المرحلة الأولى منه، خلال اليوم الثاني من زيارته لإقليم الناحية العسكرية الثالثة ببشار، إلى تدريب الأفراد والوحدات على أعمال قتالية قريبة من الواقع، فضلا عن اختبار الجاهزية القتالية للوحدات ومدى قدرتها على تنفيذ المهام المسندة إليها بالدقة المطلوبة ـ حسبما أوضحته وزارة الدفاع الوطني ـ وبميدان الرمي والمناورات للقطاع - يوضح ذات المصدر- تابع الفريق قايد صالح عن كثب الأعمال القتالية التي قامت بها الوحدات المقحمة بدءا من الضربات المركزة للطيران والمدفعية بهدف إيقاف تقدم القوات المعادية والتصدي لقواتها الجوية وتعزيز دفاعاتنا وخلق الظروف المناسبة للزج بقواتنا في الهجوم المضاد لاحقا، مرورا بجميع مراحل الأعمال القتالية التي قامت بها الوحدات المشاركة، وهي الأعمال التي اتسمت - يضيف بيان وزارة الدفاع الوطني - باحترافية عالية في جميع المحطات وبمناورات تكتيكية وأعمال قتالية بمستوى عملياتي حقق أهدافه المسطرة، وهو ما يؤكد جدية الجوانب التخطيطية والتنظيمية والإعدادية ويعكس الكفاءة العالية للإطارات في مجال تركيب وإدارة مختلف الأعمال القتالية ومهارة وقدرة الأفراد على التحكم في استعمال مختلف منظومات الأسلحة والتجهيزات المتوفرة لديهم، مما ساهم في تحقيق نتائج جد مرضية جسدتها دقة الرمايات، وجاء هذا التمرين بعد أيام من اعتبار السلطات الموريتانية للشريط الحدودي مع الجزائر منطقة عسكرية محظورة على المدنيين، داعية المواطنين والعابرين إلى تجنب دخول المنطقة العسكرية، وأرجعت سبب اتخاذ هذا الإجراء إلي اتساع حركة المهربين وصعوبة التفريق بين المدنيين والمتورطين في شبكات التهريب. قال قايد صالح في هذا الصدد إن أسلم طريقة وأرقى نهج وأوفى سبيل للمحافظة على الجاهزية العملياتية والاستعداد القتالي، إلى جانب التحيين المتواصل لبرامج التحضير القتالي والتكييف الملائم لمضامينها، وفقا لما تستوجبه متطلبات الأداء الأمثل للمهام الموكلة، هو إجراء مثل هذه التمارين التكتيكية الاختبارية القريبة من الواقع وبالرمايات الحقيقية .