مساهل بندد بالاجراءات التي اتخذتها سلطات الاحتلال ضد المسجد الأقصى

ترأس وزير الشؤون الخارجية، عبد القادر مساهل، الخميس بالقاهرة (مصر) دورة استثنائية لمجلس الجامعة العربية كرست لدراسة الاجراءات الممكن اتخاذها لمواجهة الاعتداءات التي استهدفت المسجد الأقصى.

في كلمته الافتتاحية لفت السيد مساهل انتباه المجلس إلى "الخطورة البالغة" للإجراءات التي اتخذتها قوات الاحتلال ضد مسجد الأقصى مؤكدا على "ضرورة تكثيف الجهود من أجل منع اتخاذ اجراءات مماثلة مستقبلا".

كما حذر مساهل في هذا السياق من "تداعيات مثل هذه الأعمال على السلام و الأمن في المنطقة و استمرار مسار السلام".

في ذات السياق ركز على الضرورة الملحة ل "منح القضية الفلسطينية الأولوية التي تستحقها و جعلها محور كل نشاط عربي مشترك على مستوى الجامعة العربية من أجل دعم الشعب الفلسطيني في قضيته العادلة قصد انشاء دولته المستقلة و عاصمتها القدس".

و توجت هذه الدورة بالمصادقة بالإجماع على قرار "يدين بشدة الانتهاكات المرتكبة ضد المسجد الأقصى و يطالب ان لا تتكرر مثل هذه الأفعال التي تهدد مسار السلام في المنطقة".

ودعا مجلس جامعة الدول العربية المجتمع الدولي و مجلس الأمن خصوصا إلى " تحمل مسؤولياته تجاه الشعب الفلسطيني و قضيته العادلة و التصرف بسرعة من اجل ضمان الحماية طبقا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة".

والتقى السيد مساهل على هامش هذا الاجتماع مع نظرائه الفلسطيني و الكويتي و المصري حيث تبادل معهم وجهات النظر بشأن واقع العلاقات الثنائية و خاصة المواعيد المسجلة في أجندة التعاون و كذلك بخصوص أبرز الملفات على الساحة العربية .

و وقف وزراء الخارجية خلال افتتاح الدورة دقيقة صمت ترحما على روح الفقيد أحمد بن حلي الذي أسهم كثيرا في العمل العربي المشترك حين كان أمينا عاما مساعدا.



