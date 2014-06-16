مساهل بندد بالاجراءات التي اتخذتها سلطات الاحتلال ضد المسجد الأقصى

شريط الاخبار
حداد يتحث عن مؤامرة والحكومة تصر بالأدلة هل يحضّر بلخادم للعودة؟ قايد صالح يشرف على تمرين مجد 2017 على الحدود مع موريتانيا تيزي وزو الأولى وطنيا للمرة التاسعة وأشبال الأمة يصنعون المفاجأة الاشتباه في تحويل غير قانوني للأموال دون تصريح من بنك الجزائر المنتخب الوطني لكرة اليد يودع بطولة العالم بعد انهزامه امام مقدونيا وزير التجارة يعطي الضوء الأخضر لتسويق سيارات سوفاك اليوم قاسي السعيد يواصل غربلة مؤيدي غريب وشاوشي في عين الإعصار سواح جزائريون يتسببون في تهريب ملايين الأورو إلى تونس بعد حداد... هل جاء الدور على اعمر بن عمر، سيم وآخرين؟ أسعار النفط تواصل الارتفاع بعد اجتماع أوبك صيدال يراهن على إنتاج 300 مليون وحدة مطلع 2019 أمبيا تتهم بطاش بتحويل الحزب إلى ملكية خاصة وزارة التجارة تفرج عن 113 رخصة لاستيراد الحديد تصدر الرياضيّين والعلميّين الترتيب يوحي ببداية نجاح الإصلاحات كمال رزاق بارة.. نهاية رجل وطني المطالبة بإعادة النظر في قانون الجمعيات ودعم المنظمة في مهامها باريس تغازل الجزائر لمواجهة الجماعات الإرهابية في الساحل رجال أعمال نافذون ممنوعون من القروض بسبب عدم تسديد الديون بنك الجزائر يقاضي سيتي بنك بتهمة تحويل الملايير إلى الخارج الحرب الباردة متواصلة بين زطشي وقرباج! قايد صالح يؤكد على تحسين التكوين والتحضير القتالي للجيش الطلابي الحر يدعو إلى تجنّب دخول جامعي ملغّم نظام آلي لتسيير حركة المرور في الجزائر وزارة الفلاحة تباشر إجراءات التحضير لعيد الأضحى دعم حكومي لمصدّري مواد التجميل والتنظيف لاقتحام الأسواق الإفريقية وفاة مستشار رئيس الجمهورية كمال رزاق بارة نسبة النجاح في الـ"باك" 56.07 بالمائة 3700 جزائري ينشطون في صفوف تنظيم داعش ! القضاء على إرهابيين خطرين ببلدية أغبال في تيبازة نتعامل مع الجزائر بقاعدة رابح - رابح في مناخ اقتصادي خصب 90 بالمائة من المؤسسات الصناعية تفتقر إلى المخطط الداخلي للتدخل العرب يؤجّلون اجتماعهم الطارئ حول فلسطين ارتفاع أسعار الأثاث بـ 30 بالمائة جمعية التجار والحرفيين تثمن قانون الإعفاء من الغرامات الضريبية الداخلية تضيّق على الأميار لمنعهم من استغلال المال العام في حملات انتخابية مسبقة بولنوار يثمن قرار الحكومة بفصل المال عن السياسة وزارة التضامن تكشف عن قائمة الإعانات للمسنين وزارة الدفاع تعذر حداد وبليكز لإتمام أشغال مشروعهما في قسنطينة توقيف 18 ألف شخص في 16101 قضية تتعلق بمختلف الجنح
عاجل
  1. الرئيسية
  2. الحدث
  3. مساهل بندد بالاجراءات التي اتخذتها سلطات الاحتلال ضد المسجد الأقصى

مساهل بندد بالاجراءات التي اتخذتها سلطات الاحتلال ضد المسجد الأقصى

  28 جويلية 2017 - 10:58   قرئ 1 مرة   0 تعليق   الحدث
مساهل بندد بالاجراءات التي اتخذتها سلطات الاحتلال ضد المسجد الأقصى

ترأس وزير الشؤون الخارجية، عبد القادر مساهل، الخميس بالقاهرة (مصر) دورة استثنائية لمجلس الجامعة  العربية كرست لدراسة الاجراءات الممكن اتخاذها لمواجهة الاعتداءات التي  استهدفت المسجد الأقصى.

في كلمته الافتتاحية لفت السيد مساهل انتباه المجلس إلى "الخطورة البالغة"  للإجراءات التي اتخذتها قوات الاحتلال ضد مسجد الأقصى  مؤكدا على "ضرورة تكثيف  الجهود من أجل منع اتخاذ اجراءات مماثلة مستقبلا".
كما حذر مساهل في هذا السياق من "تداعيات مثل هذه الأعمال على السلام و  الأمن في المنطقة و استمرار مسار السلام".
في ذات السياق  ركز على الضرورة الملحة ل "منح القضية الفلسطينية الأولوية  التي تستحقها و جعلها محور كل نشاط عربي مشترك على مستوى الجامعة العربية من  أجل دعم الشعب الفلسطيني في قضيته العادلة قصد انشاء دولته المستقلة و عاصمتها  القدس".
و توجت هذه الدورة بالمصادقة بالإجماع على قرار "يدين بشدة الانتهاكات  المرتكبة ضد المسجد الأقصى و يطالب ان لا تتكرر مثل هذه الأفعال التي تهدد  مسار السلام في المنطقة".
ودعا مجلس جامعة الدول العربية المجتمع الدولي و مجلس الأمن خصوصا إلى "  تحمل مسؤولياته تجاه الشعب الفلسطيني و قضيته العادلة و التصرف بسرعة من اجل  ضمان الحماية طبقا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة".
والتقى السيد مساهل على هامش هذا الاجتماع مع نظرائه الفلسطيني و الكويتي و  المصري حيث تبادل معهم وجهات النظر بشأن واقع العلاقات الثنائية و خاصة  المواعيد المسجلة في أجندة التعاون و كذلك بخصوص أبرز الملفات على الساحة  العربية .
و وقف وزراء الخارجية خلال افتتاح الدورة دقيقة صمت ترحما على روح الفقيد  أحمد بن حلي الذي أسهم كثيرا في العمل العربي المشترك حين كان أمينا عاما  مساعدا.

تعليقات (0 منشور)

المجموع: | عرض:

إكتب تعليق

الرجاء إدخال الرمز الذي يظهر في الصورة:

Captcha

المزيد من الحدث

كاريكاتور

صورة اليوم

اليومي PDF

الأرشيفات

أعمدة المحور

Algeria Expo

الأرشيفات