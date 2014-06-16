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الحكومة تتوخّى مسارا شفافا في محاربة الفساد لتفادي «خليفة» أخرى

بعد «الإعذارات» ... «التحاور» لاستكمال «معركة» وقف نهب المال العام

  28 جويلية 2017 - 19:32   قرئ 17 مرة   0 تعليق   الحدث
بعد «الإعذارات» ... «التحاور» لاستكمال «معركة» وقف نهب المال العام

قرّرت الحكومة ولأوّل مرّة، الالتقاء مع شركاء العقد الاجتماعي للتنمية بمقرّها بقصر الدكتور سعدان، قبل انعقاد اجتماع الثلاثية، الذي لم يتحدّد موعده بعد، لكنّ المرجّح أن يكون بعد أسابيع قليلة، بالموازاة مع تحضير الحكومة للندوة الوطنية الكبرى لتصويب سياسة الدعم الاجتماعي، لتخفيض حدّة التشاحن بين أطراف الثلاثية، بعد أسبوعين من تصادم سمّي بـ «حملة تبون لتحييد رجال المال عن دواليب الدولة». 

هادنت الحكومة شركاءها في العقد الاجتماعي والاقتصادي للتنمية، وهي التي تحضّر لندوة كبرى للنقاش حول تصويب سياسة الدعم قد تكون مسبوقة بانعقاد اجتماع ثلاثية قبل الدخول الاجتماعي المقبل، في الوقت الذي تفيد فيه معلومات حصلت عليها «المحور اليومي»، بأن لقاء عبد المجيد تبون مع علي حداد، الأحد، لا يمكن بأيّ حال من الأحوال أن يكون تراجعا عن إعذارات أطلقتها مؤسسات الدولة وفقا لما يتيحه لها القانون، لشركات خاصة لم تحترم الآجال القانونية لإنجاز سلسلة مشاريع تنموية وأخرى استراتيجية في غاية الأهمية. وفقا لذات المصادر، فإنّ خرجة وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح، قبل أسبوع، من وهران كشف فيها، عن إبراقه تعليمات صارمة إلى النيابة العامة ووكلاء الجمهورية، بتحريك الدعوى العمومية ضد كلّ من تعدّى وما زال يعتدي على العقار الصناعي والأراضي الفلاحية، لا يمكن أن تكون «غير مدروسة» وغير مشمولة ضمن قرار السلطات العليا للبلاد في محاربة الفساد، لا سيما مع توظفيه عبارة «أيا كان المعتدي»، التي لا شكّ أنّه يقصد بها أولئك «رجال الأعمال» الذين تحدث عنهم عبد المجيد تبون، في أول خطاب له أمام نواب البرلمان، حيث تبرز كلّ تلك الخطوات التدريجية التي أخذت بعين الاعتبار سلّم المسؤوليات والصلاحيات القانونية، ومؤشرات قوية على نيّة حقيقية في محاربة ظاهرة «تغلغل المال في دواليب الدولة»، وهو ما يفسّر «انتفاضة» ممثلي «الباترونا» الذين كانوا يستفيدون من «امتيازات» ضدّ الحكومة بعد قراراتها الأخيرة. تأبى الحكومة، أن تصطدم بقضية «خليفة» أخرى، فشلت فيها في استعادة الأموال العمومية، التي تمّ تهريبها إلى الخارج، ذلك أنّها لم تحسن طريقة التعامل مع قضية فساد «القرن» بشكل تدريجي يمكّنها من استعادة أموال الشعب، وهو ما جعلها اليوم وهي تواجه نفس الحالة تقريبا تتّخذ إجراءات تدريجية، حتى تتوصّل إلى استعادة أموال القروض البنكية وتلك الضرائب غير المحصّلة التي منحت لرجال أعمال «فيب» على شكل تسهيلات للاستثمار زمن «سمنة على العسل» مع الحكومة، مستغلّين بذلك الوضع الاقتصادي للبلد الذي كان يحتّم على الحكومة تقديم «إغراءات» للمستثمرين خاصة الوطنيين لإخراج البلد من الريع البترولي، وتتوخى الحكومة من خلال «الإعذارات» ثمّ «التحاور»، الالتزام بمسار شفاف في محاربة الفساد ونهب المال العام، حيث من المنتظر أن تصدر سلسلة إعذارات أخرى من الحكومة ضدّ المتماطلين في إنجاز المشاريع، وبعدها إعذارات بنوك عمومية لأولئك الذين استفادوا من القروض وما زالوا لم يسدّدوها إلى غاية اليوم أو سددّوا جزءا قليلا منها قد لا يتجاوز 10 بالمائة.  

حكيمة ذهبي 

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