إيقاف اطار جزائري في مطار ليل بحوزته 22 ألف يورو

أوقفت السلطات الفرنسية، اليوم السبت، إطارا جزائريا في مطار "ليل"، بتهمة حيازة كمية من المخدرات تبلغ قيمتها 22 ألف يورو.

أفاد موقع "صوت الشمال" أنّ السلطات الفرنسية أوقفت "س.د" من جنسية جزائرية، يعمل إطارا في إحدى الشركات، بحوزته كمية من "الكوكايين" قدّرت قيمتها بـ 22 ألف يورو، وأفيد أنّ المخدرات كانت مخبأة في الملابس الداخلية للموقوف الذي أقام في فرنسا لمدة قصيرة بحكم عمله.

وقال أحد عناصر الجمارك الفرنسية، أنّ الجزائري يحصل على راتب بحدود 1400 يورو، واصفا سلوكه بــ "غير المقبول".