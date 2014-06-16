وزير النقل والاشغال العمومية...وجهنا 52 اعذار لشركات خاصة بينها مجمع علي حداد

كشف وزير النقل والأشغال العمومية عبد الغاني زعلان، اليوم السبت، أنّ مصالحه وجهت أكثر من 52 إعذارا لشركات خاصة في قطاع الأشغال العمومية، من بينها مجمع علي حداد.

قال زعلان في تصريح، اليوم السبت، بمقر الوزارة، أنّ الإعذارات التي أصدرتها وزارة النقل والأشغال العمومية، وجّهت لعدة شركات خاصة مشرفة على إنجاز بعض المشاريع، من بينها مجمع الأشغال العمومية والهيدروليكية "ETRHB" لمالكها "علي حداد" رئيس منتدى رؤساء المؤسسات.

كما نفى الوزير أن تكون الإعذارات الصادرة عن وزارة النقل الأشغال العمومية، لشركات الإنجاز تستهدف مجمع على حداد، بل تشمل تلك التي تأخرت في تسليم المشاريع الموكلة لها.



