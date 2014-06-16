كشف وتدمير 4 قنابل تقليدية الصنع بولاية تيبازة

دمرت مفرزة للجيش الوطني الشعبي يوم الجمعة بولاية تيبازة أربعة قنابل تقليدية الصنع وكذا معدات تفجير, حسب ما أورده اليوم السبت بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وأوضح ذات المصدر أنه في اطار مكافحة الارهاب وإثر عملية "بحث وتفتيش كشفت ودمرت مفرزة للجيش الوطني الشعبي يوم 28 جويلية 2017 بتيبازة أربع قنابل تقليدية الصنع إضافة الى معدات تفجير".

وفي اطار محاربة التهريب والجريمة المنظمة حجزت مفرزة للجيش الوطني الشعبي بعين قزام "مركبة رباعية الدفع محملة ب09 قناطير من المواد الغذائية".

من جهة أخرى "أوقف عناصر الدرك الوطني 10 مهاجرين غير شرعيين من جنسيات مختلفة بورقلة " .