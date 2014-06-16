السراج...زيارتي إلى الجزائر تهدف لمناقشة تطورات الشأن الليبي

أكد رئيس المجلس الرئاسي الليبي لحكومة الوفاق الوطني، فايز السراج، اليوم السبت بالجزائر العاصمة، أن زيارته إلى الجزائر تهدف إلى "مناقشة التطورات الأخيرة في الشأن الليبي".

وفي تصريح للصحافة عقب وصوله إلى مطار هواري بومدين، أكد المسؤول الليبي أن زيارته إلى الجزائر "تندرج في إطار اللقاءات التشاورية المستمرة والتنسيق مع القيادة الجزائرية حول الشأن الليبي والأوضاع في ليبيا"، مؤكدا أنها مناسبة لمناقشة "التطورات الأخيرة".

وأضاف أن المشاورات مع المسؤولين الجزائريين تهدف إلى "العمل على استقرار وأمن ليبيا واستقرار وأمن الجزائر اللذين هما امتداد لبعضهما".











