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من اتفاقيات إيفيان إلى حماية الجمهورية ... نهاية مسار رضا مالك

  29 جويلية 2017 - 19:46   قرئ 66 مرة   0 تعليق   الحدث
من اتفاقيات إيفيان إلى حماية الجمهورية ... نهاية مسار رضا مالك

رضا مالك، سجّل يا تاريخ ... رحل رجل من طراز رضا مالك، أحد «أساطير» ثورة التحرير الجزائرية، بتاريخ 29 جويلية 2017، مسار من ذهب ذلك الذي تركه رفيق الشهداء وجليسهم في اتفاقيات إيفيان التاريخية، ثمّ أحد حماة الجمهورية من مسار الدمّ والدمار الشامل، قبل أن يكون وسيط الجزائر في مفاوضات أزمة الرهائن الأمريكيين في إيران. 

رحل أمس، رئيس الحكومة الأسبق، وأحد رجالات الثورة البارزين، رضا مالك، عن عمر ناهز 86 إثر مرض عضال. رئيس الحكومة الأسبق، عُرف بأنّه من أشدّ الرافضين لاستغلال مبادئ وقيم الإسلام للتأثير في الرأي العام بهدف الوصول إلى السلطة، حتى أنّ منتسبي التيار الإسلاموي لا يطيقونه، بل أطلقوا عليه اسم «الاستئصالي»، لأنه يعرّي حقائق نشأة هذا التيار وطريقة تسييره بـ «البترودولار» على حدّ قوله عام 2010 في حوار لجريدة وطنية. صاحب مقولة «على الخوف أن يغيّر مواقعه»، التي اشتهر بها سنوات التسعينات، بعدما كان أحد الرموز التي ساهمت في الحفاظ على مبادئ وقيم الجمهورية في إطار تقدّمي يفتح أذرعه للديمقراطية. عُرف رضا مالك لدى الأجيال المتعاقبة، بأنه الناطق الرسمي باسم الوفد الجزائري في اتفاقيات «إيفيان» التاريخية، كما عرف بأنه رئيس للحكومة الجزائرية وعضو في المجلس الأعلى للدولة سنة 1992، هناك دافع بشدّة على مبادئ وقيم الجمهورية. كتب خرّيج جامعتي الجزائر وباريس في الآداب والفلسفة،» الرهان الحقيقي رهان العصرنة في الجزائر وفي الإسلام، «الجزائر في إيفيان»، «تاريخ المفاوضات السرية 1956/1962»، وآخر مؤلّفاته «حرب التحرير والثورة الديمقراطية»، واعتبره أهمّ مؤلّف له وبمثابة مذكّراته. يتحدّث الكتاب عن حقائق من الثورة التحريرية ثمّ مسار الرجل السياسي والدبلوماسي كسفير في واشنطن ثمّ وزير للخارجية سنوات الثمانينات، حيث يوثّق لتواصل السلطات الأمريكية مع نظيرتها الجزائرية في أزمة الرهائن الأمريكيين بإيران، ثمّ رؤيته للقاء «سانت ايجيديو»، ورفضه ذلك اللقاء الذي أشرك متحدّثين باسم من كانوا يقتلون الجزائريين حينها، إلى غاية تأسيسه حزب التحالف الوطني الجمهوري سنة 1995. شخصيا ... لاقاني المسار الصحفي بالمجاهد رضا مالك، ولأوّل مرة بعد الصور، وجها لوجه خلال منتدى يومية «المجاهد»، الناطقة باللغة الفرنسية، كانت اليومية العمومية، التي كان مديرا لها إبان الثورة، وعبر منتداها توفّر لنا نحن الشباب من الجيل الجديد، فرصة «رؤيته» وآخرين ممّن كتبوا تاريخ الجزائر بأحرف من ذهب. كانت تلك الندوات فرصة لنا من أجل الاستماع إلى محاضرات أحد أبرز مجاهدي الثورة الجزائرية، وهو يتحدّث بانفعال في أحيان كثيرة، الرجل كسائر المجاهدين الذين مازالوا على قيد الحياة، يوثّقون في مخيلاتهم صورة فرنسا الاستبدادية، فرنسا ذلك المحتلّ الغاشم الذي لن ينفع لا اعتذاره ولا تعويضاته في طيّ صفحة الغزو والاستدمار الشامل. هكذا يشاء القدر أن يرحل الذين كتبوا تاريخنا من ذهب، كلهم اختاروا الرحيل في زمن واحد ... الرحمة لهم والمجد والخلود للوطن. 

حكيمة ذهبي 

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