في إطار حملة محاربة «نهب العقار» العام

تحقيقات معمّقة في منح الأراضي بمنطقة الأعمال في باب الزوار

شرعت مصالح الأمن المختصة في التحقيق حول نهب العقار الفلاحي والصناعي، في استهداف عمليات نهب لأراض شاسعة بمنطقة «الأعمال» الواقعة ببلدية باب الزوار شرق العاصمة، وهي الأراضي التي استولى عليها «كبار رجال الأعمال» خلال السنوات العشر الأخيرة، بعدما كانت مهملة من طرف مصالح أملاك الدولة.

جعلت الحكومة من ملفّ استيلاء «رجال أعمال» على العقار الفلاحي والصناعي التابع للمجموعة الوطنية، أحد أهمّ المحاور التي يرتكز عليها عملها من أجل حماية الممتلكات الوطنية، تنفيذا لما جاء به دستور 2016 في مادتيه الـ 19 والـ 20، وبعدما أشهرت «سيف الحجاج» في وجه ناهبي العقار الفلاحي والصناعي والسياحي من طرف رجال أعمال «فيب» لتشييد مشاريعهم الخاصة، وجّهت سهامها اليوم، نحو منطقة «الأعمال» الواقعة ببلدية باب الزوار، شرق العاصمة، التي نمت فيها البنايات الجديدة كالفطريات وبصورة فجائية، بعدما ظلّت لسنوات طويلة أراض قاحلة غزتها الحشائش، بسبب إهمال السلطات المتعاقبة، فانتبه لها مقاولون ورجال أعمال استولوا عليها في فترة وجيزة. تشير معلومات تحوز عليها «المحور اليومي»، إلى أنّ تحقيقات أمنية دقيقة تجرى حاليا بخصوص توزيع تلك العقارات الفلاحية بـ «منطقة الأعمال»، وتحويلها إلى أراض لتشييد البنايات العقارية وكذا مراكز للخدمات الجامعية استفاد منها خواص، وبلغت عدد البنايات هناك مراحل متقدّمة من التشييد، في الوقت الذي انتهت فيه الأشغال بعدد آخر لتتحوّل المنطقة التي كانت إلى وقت ليس ببعيد، سنوات الثمانينات، أراض فلاحية ملك للمجموعة العمومية، لكنها وبعد سنوات الجمر طالها الإهمال وظلّت أرضا بورا أسالت لعاب «رجال الإسمنت» فحوّلوها إلى بنايات عقارية تدرّ الأرباح، بالنظر إلى تموقعها بمكان استراتيجي، حيث يقرب كثيرا من جامعة هواري بومدين للعلوم والتكنولوجيا وبمحاذاة مطار الجزائر الدولي، كما أنّ له مخارج مباشرة نحو الطريق السريعة. يعتبر «حي الأعمال» بباب الزوار، أحد أبرز الورشات المفتوحة التي ظهرت ملامحها بسرعة البرق، ولو أنه جمع مشاريع من الطراز العالي والعيار الثقيل، حيث يضمّ مركز الأعمال والتسلية وفنادق ضخمة، على غرار فندق «إيبيس» التابع لسلسلة الفنادق العالمية «أكور»، المحاذي لفندق «ميركير»، إلا أنّ السلطات العمومية تشكك في طريقة توزيع العقارات التي شُيّدت عليها كل هذه البنايات الفخمة. تكفّلت مؤسسة المراكز التجارية الجزائرية-السويسرية لوحدها بأشغال إنجاز أجزاء هامة من الحي الذي تفوق مساحته 70 هكتارا، ورصد له مبلغ مالي يفوق 6 ملايير دينار وتمكّن من جذب أكبر الشركات والماركات العالمية التي قررت الاستقرار به، بعدما شُيدت به نحو 30 بناية.

حكيمة ذهبي